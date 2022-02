Tiago Abravanel conta que mãe o ajudou a entender sua sexualidade

Confinado no BBB 22 (Globo), o ator e cantor Tiago Abravanel contou, nesta terça-feira (8), sobre como foi entender sua própria sexualidade. Em uma conversa com Linn da Quebrada, Natália, Arthur Aguiar e Jessilane ele disse que sua mãe, Cíntia Abravanel, foi fundamental no processo.

O artista começou dizendo que já havia namorado duas mulheres, uma aos 14 anos e outra aos 16. "Quando eu estava no meu segundo namoro, tinha 16 -com 14 foi meu primeiro beijo, minha primeira namorada, primeira transa- eu tava trabalhando no teatro da mãe, e veio um espetáculo do Rio, que era tipo uma boyband."

"Eu me apaixonei por um dos meninos da banda e não tinha entendido que tinha me apaixonado. Mas, quando a peça acabou e eles iam voltar pro Rio, meu mundo caiu real. Fiquei muito mal e não conseguia entender", continuou o artista.





Ele conta então que se questionava porque estava se sentindo daquele jeito, e que sua mãe respondeu: "Você se apaixonou por ele, está tudo bem com isso". Ele seguiu dizendo: "Minha mãe é f.! Me sinto muito privilegiado, sempre fui amado e respeitado na minha casa por tudo que sou. Aí tive esse entendimento [de que gostava de homens]", completou.





"Apesar de já conviver com esse universo, a sexualidade para mim era uma incógnita. O sentimental, entender que era possível me atrair por outro cara, ainda era uma questão", continuou o artista. "Mas por eu ter amigos e família acolhedores nunca tive problema com isso."

Ele relembrou quando foi contar sobre sua sexualidade para as suas irmãs, que todos estavam sentados na cama de sua mãe, e elas disseram: "A gente já sabia! Vamos te amar do mesmo jeito". "Comecei a chorar", relembrou Tiago.





O ator disse que tentou se relacionar com mulheres novamente, após seus primeiros namoros e que quando transava com as namoradas era bom também. Os brothers chegaram a sugerir que ele poderia ser bissexual.





"A dificuldade foi como eu vou conquistar um garoto se eu não tenho um padrão. Namorei uma outra menina, depois de já entender. Falei: 'Vou dar mais uma chance'. Vai que? Acho que até existe essa possibilidade. Quando eu namorava eu gostava", completou.





Na noite desta terça-feira (8), após perceber que pipocou no jogo da discórdia, Tiago comentou sobre suas atitudes na casa e a dificuldade que está sentindo por se dar bem com todos. A conversa aconteceu com os amigos Arthur Aguiar, Pedro Scooby, Douglas Silva e Paulo André.





"Eu hoje me sinto prejudicado por mim mesmo no jogo porque meu jogo foi só relação e agora eu não sei em que votar, não sei quem botar no paredão, não sei quem é quem e me tem como prioridade em primeiro lugar além do Arthur", afirmou.