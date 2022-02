Tiago Abravanel diz que se sente 'prejudicado' por priorizar as relações no BBB

Parece que Tiago Abravanel está acordando para o jogo do Big Brother Brasil 22 (Globo). Após perceber que pipocou no jogo da discórdia, ele comentou sobre suas atitudes na casa e a dificuldade que está sentindo por se dar bem com todos. A conversa aconteceu com os amigos Arthur Aguiar, Pedro Scooby, Douglas Silva e Paulo André na madrugada desta terça-feira (8).

Continua depois da publicidade

PUBLICIDADE





"Eu hoje me sinto prejudicado por mim mesmo no jogo porque meu jogo foi só relação e agora eu não sei em que votar, não sei quem botar no paredão, não sei quem é quem e me tem como prioridade em primeiro lugar além do Arthur", afirmou.

Continua depois da publicidade

Continua depois da publicidade





"Pode ser que eu me mantenha no jogo por muito tempo. Isso pra mim pode ser positivo, mas até uma parte do jogo. Mas lá na frente quem é que vai me priorizar, entendeu? Por isso que precisa de um equilíbrio, você amar todo mundo talvez não seja a melhor opção e é o lugar que eu me encontro hoje", completou o neto do Silvio Santos, 91, que quis se dar a plaquinha de "Em cima do muro" na dinâmica.





Com muita dificuldade, Tiago Abravanel escolheu Maria e Eliezer no momento do jogo da discórdia, que consistia em dar duas placas negativas para dois ou um participante, desde que explicasse o motivo. Abravanel escolheu "Influenciável" para sister e "Em cima do muro" para Eliezer.





As justificativas, no entanto, pareceram não ser tão convincentes até para o próprio artista, que vem sendo chamado de "inimigo do entretenimento" pelos telespectadores por seu discurso do "BBB do amor".

Continua depois da publicidade





Com o discurso que as "relações são mais importantes do que o jogo", Tiago Abravanel começa a perceber que não é bem assim. Ele mesmo falou sobre a importância de ter estratégias para defender uns aos outros em sua conversa com o grupo de amigos.





Até mesmo os administradores das redes sociais de Abravanel estão brincando com o fato de que ele precisa "acordar para o jogo". "Vai meu filho, joga praga", disse um meme publicado no perfil oficial do Twitter.





Abravanel ainda compartilhou sua nova opinião sobre o programa. "É esse o lugar que a gente precisa entender todos os dias. Precisa equilibrar, não dá só pra jogar e não dá só pra se relacionar. Temos que entender que o jogo é estratégia e relação".