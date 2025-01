Três duplas disputam última vaga no grupo Pipoca no BBB 25

Três duplas disputam a última vaga no grupo Pipoca no BBB 25 (Globo). Os candidatos foram apresentados na manhã desta sexta-feira (10) no Mais Você (Globo).

A votação já foi aberta. Os escolhidos serão conhecidos na segunda-feira (13), na estreia do programa. Conheça as duplas candidatas:



JOSEANE E CLÉBER



Mãe e filho, eles são de Jequié, mas moram em Salvador (BA). Joseane é técnica de enfermagem, e tem 41 anos. Já Cléber tem 24 e é professor de geografia.

Cléber diz que ama ouvir fofoca e tem como ídolo o professor Mario Sergio Cortella. "Decidi ser professor a partir da minha inquietação pelas relações sociais, né? Pelas questões relacionadas a desigualdades sociais, as diferenças regionais... Também sempre fui uma criança muito curiosa", contou ao gshow.

Ele dá aula em duas escolas, faz pós-graduação em Ensino de Geociência e adiou seu projeto de mestrado para tentar uma vaga no programa. "Foi ideia de minha mãe. Ela é muito fã do programa, confesso que eu não acreditava que a gente pudesse ser selecionado", assumiu.

Joseane disse ser viciada no programa desde que o filho nasceu. Desempregada, contou que passou o ano se programando para entrar no BBB. "Nem trabalhei. Quando era chamada para uma vaga, dizia estar cuidando de um doente".

Ela é casada há 18 anos, com um amigo do ex. "Eles eram amigos. São, até hoje. Somos, né? A gente sai junto, bebe junto, tem uma relação muito boa".

Já Cléber namora há quatro anos com Manoela. Ele prometeu não se envolver com ninguém no programa. "A gente vai casar", disse.



PAULA E NICOLE

Paula, 48, e Nicole, 28, são de São José dos Campos (SP). Mãe e filha, as duas dizem ser melhores amigas, parceiras de academia e de viagem, e que frequentemente acham que elas são irmãs.

Paula é formada em jornalismo, trabalha como assessora na prefeitura da cidade e tem uma agência de viagens on-line. Nas horas vagas, gosta de ir às praias de nudismo.

Já Nicole é formada em administração e direito. Mora com o pai desde criança, e tem receio de brigar com a mãe no BBB. "Moramos juntas na pandemia e não deu muito certo".

A risada de Nicole é excêntrica, e ela já até levou advertência no prédio ao rir alto. "Já falaram que seria mais chique rir mais baixo, mas minha risada é essa", disse ao gshow.

Solteiras, as duas se preocupam bastante com a alimentação e o corpo. Todo começo de mês, Paula passa 1h30 pesando as 45 marmitas do mês.



GUILHERME E JOSELMA