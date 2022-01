Vini se destaca como o mais desejado no pódio do BBB 22 pelos colegas

O Jogo da Discórdia, que costuma esquentar as edições de segunda-feira do BBB, não foi suficiente para quebrar o clima de paz e harmonia entre os participantes do BBB 22 (Globo). A dinâmica proposta pela produção do programa foi semelhante à de anos anteriores, mas um pouco mais leve.



No Jogo do Pódio, os participantes tinham que imaginar que eram os campeões do BBB 22 e apontar dois colegas para estar no pódio junto com eles, indicando quem estaria na 2ª e na 3º posição. Alguns participantes se destacaram, aparecendo em muitos pódios, como o cearense Vinicius, que apareceu em sete pódios (incluindo o próprio).



Arthur Aguiar, Jade Picon, Linn da Quebrada e Naiara Azevedo não apareceram em nenhum pódio, exceto os montados por eles próprios. O fato foi destacado pelo apresentador Tadeu Schmidt no final do programa, como uma tentativa de atiçar os ânimos.



Diferente de outros anos, não era preciso indicar quem os participantes achavam que não venceria o programa de jeito nenhum. Isso frustrou muitos internautas, que vêm criticando o programa porque os participantes estão muito calmos nesta primeira semana.

A decisão surpreendeu até a participantes das edições anteriores. Gil do Vigor, um dos principais nomes do BBB 21, comentou nas redes sociais: "Não tem o Não Ganha???? É sério???".