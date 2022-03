Vyni se destaca como figurante no Jogo da Discórdia

Digite aqui seu texto..Nesta noite de segunda-feira (28) aconteceu o Jogo da Discórdia no BBB 22 (Globo). Os participantes tiveram que se reunir no gramado para a dinâmica que consistia definir os papéis de protagonista, antagonista, coadjuvante e figurante do programa, na visão de cada brother.

Individualmente, eles tiveram que nomear uma pessoa e justificar o motivo da sua escolha. Os que mais se destacaram no jogo foram; Vyni (citado mais vezes como "figurante"); Laís (citada mais vezes como "coadjuvante") e Linn da Quebrada (eleita "antagonista" por mais pessoas).

Pedro Scooby também chamou atenção ao ser o único participante que não se colocou como protagonista da própria história. Em vez disso, ele elegeu o amigo Paulo André como o personagem principal da sua narrativa.





Gustavo foi quem abriu a noite e na sua visão, na história do BBB 22 quem é o protagonista é ele mesmo; o antagonista: Eliezer; a coadjuvante: Laís; e a figurante: Jessilane.





Em seguida foi a vez de Eslovênia. A sister se definiu como protagonista do jogo, enquanto o seu antagonista foi Douglas Silva (DG); o coadjuvante: Lucas; e figurante: Paulo André (PA). "Ainda não te enxergo muito posicionado isso me deixa inquieta", disse a modelo ao atleta.

Vyni, eleito o figurante da edição pela maioria dos brothers, se colocou como protagonista, escolheu Gustavo como o seu antagonista; Eliezer como o coadjuvante da sua história e DG como figurante -o que incomodou o ator, que logo indagou: "Eu figurante?".





DG foi o próximo a jogar e também se colocou como protagonista. Escolheu Lina como antagonista; coadjuvante: Pedro Scooby; por fim, Vyni como figurante. "Não vejo ele fazendo nada. Durante o dia a gente quase não vê ele", justificou.





Emparedada, Larissa se definiu como protagonista, escolheu Lina como sua antagonista; a amiga Laís como coadjuvante da sua história e PA como figurante.





Larissa no Jogo da Discórdia fala sobre sua capacidade de jogar Globo/Reprodução Larissa no Jogo da Discórdia ** Laís jogou em seguida e assim como os outros brothers também se colocou como protagonista. Arthur Aguiar foi escolhido como seu antagonista, já a coadjuvante ficou com Jade Picon e figurante o Vyni. "Não vejo mais o mesmo Vyni das primeiras semanas. É como um toque porque você pode brilhar e eu quero ver você brilhar", explicou.





PA escolheu ele mesmo como protagonista. Optou por Lina como sua antagonista, Pedro Scooby o coadjuvante e Vyni como figurante. Já Lina também se colocou como protagonista, escolheu DG como o antagonista, Jessilane a sua coadjuvante e PA como figurante.





Na sua vez, Scooby elegeu PA como protagonista, Lina como antagonista, DG como coadjuvante e Larissa como figurante. O apresentador Tadeu Schmidt questionou o surfista por ele não se incluído na dinâmica e ele brincou dizendo que se tivesse a definição de "participação especial", teria colocado o seu nome.





Jade se priorizou como protagonista e escolheu Arthur como o antagonista do seu jogo. Segundo ela, os dois só vão se resolver quando um deles deixar o programa. Laís foi colocada no papel de coadjuvante e Lucas como o figurante.





Arthur também se escolheu como protagonista e rebateu o papel de antagonista em Jade. Ele afirmou que a sister que se colocou nessa posição e quando ela sair do programa, vai perceber que suas "conclusões são equivocadas sobre ele". O ator elegeu Lucas como coadjuvante e Larissa como a figurante da história.

Lucas se defendeu de Jade e afirmou que está vivendo intensamente o programa, e também lembrou que como Líder, eliminou a Brunna Gonçalves. Ele deu o papel de protagonista para ele mesmo, o de antagonista para Jade, coadjuvante para Eslovênia e figurante para Jessilane.





Já chegando ao fim, Natália também se colocou como protagonista e definiu Eslovênia a antagonista da sua história no reality. Ela prestigiou a amiga Jessilane como coadjuvante e escolheu Vyni como figurante.

Eliezer se elegeu protagonista, escolheu Gustavo como antagonista e Vyni como seu coadjuvante. Já o papel de figurante ele deu para Jessilane.





Por último, mas não menos importante, Jessilane rebateu as acusações de que ela seria apenas a figurante e se definiu como protagonista. Jade foi a sua escolha como antagonista do programa -e não apenas da sua versão- e Eslovênia a coadjuvante de Jade. Eliezer foi posto como figurante por ela.