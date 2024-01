Wanessa Camargo esquece calcinha na despensa no 'BBB 24': 'Não conta para ninguém'

Wanessa Camargo passou um breve momento de constrangimento na tarde desta quinta-feira (25) no BBB 24, quando seus colegas de confinamento encontraram uma calcinha que ela havia perdido. A peça íntima estava na despensa da casa.



"Alguém esqueceu uma calcinha e a produção devolveu", afirmou Isabelle para as meninas do quarto fada. "Falaram que estava no meio da festa", completou Beatriz.



Enquanto as sisters especulavam quem seria a dona da calcinha, Wanessa se lembrou de que havia perdido uma peça. Envergonhada, ela contou às colegas o que aconteceu.

"Eu fui tomar banho, troquei e aí fui levar a roupa para guardar e fiquei com ela na mão", explicou a cantora.

Raquele sugeriu que Wanessa fosse conferir se a calcinha encontrada era a sua. A cantora foi até a despensa e confirmou a suspeita. "Sua calcinha foi para a festa sozinha", brincou Raquele.



"Não estava na festa, eu que deixei na despensa. Eu fui arrumar a roupa e deixei lá. Eu fui guardar a roupa na despensa, devolver, e estava com ela do banho. Deixei ela ali para poder subir", justificou-se a cantora.

Depois, ela pediu discrição às colegas. "Não conta para ninguém!", pediu.

A conta da cantora nas redes sociais reproduziu o momento.