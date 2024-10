Yuri vence prova, escapa da roça e é o quinto fazendeiro de A Fazenda 16

BBB, Eliana, Vale Tudo: o que Globo prepara para completar 60 anos em 2025

Na noite desta quarta-feira (16), a Globo realizou o Upfront 2025, evento para divulgar as novidades da programação para o próximo ano. Entre elas estão o remake de "Vale Tudo", BBB em duplas, Eliana no The Masked Singer, entre outros.