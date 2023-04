'Tenho vontade de sumir', revela MC Guimê em desabafo para os fãs

Eliminado do BBB 23, devido à acusação importunação sexual contra a mexicana Dania Mendez, MC Guimê resolveu interagir com os fãs nesta segunda-feira (10).





O cantor fez um desabafo que, apesar de receber apoio dos familiares, amigos e fãs, não está bem e atravessa uma fase da vida que classificou como "embaçada". "Tenho vontade de sumir", revelou o ex-brother que prometeu ainda procurar ajuda.





"Pretendo cuidar da minha mente, do meu coração e do meu espírito. Eles não estão bem, mas creio que em breve vão ficar!", observou o cantor que voltou a assumir o erro no reality.





"Não vim tentar justificar o injustificável. Todo erro tem suas consequências e eu estou passando por essas. Estou aprendendo com cada situação, mas continuam me atacando e atacando pessoas que eu amo! Já perdi muito e o que mais querem?", indagou.





Guimê disse que resolveu fazer o desabafo para ser transparente com os fãs ."Como eu vivo da arte, vivo da música e preciso/gosto de estar aqui divulgando novos projetos para vocês, tenho que compartilhar esse lado de cá da vida real, de um artista que antes de ser artista é um ser humano também", completou.





Para finalizar, ele mandou um recado para seus admiradores, que ainda mandam mensagens de carinho e torcem por ele.





"Sei que tem milhões de pessoas que admiram meu trabalho, que curtiram minha trajetória no BBB, que me conheceram um pouco mais, se identificaram e estão comigo nesse momento difícil. É por isso que estou aqui abrindo meu coração para vocês. Fé e marcha..."