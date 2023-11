Terror: "O Jogo da Invocação" chega aos cinemas de Londrina nesta quinta-feira

Um grupo de adolescentes de Salem descobre uma faca amaldiçoada que libera um demônio, que os força a jogar versões horríveis e mortais de jogos infantis onde não pode haver vencedores, apenas sobreviventes. Billie e Marcus são irmãos que se envolvem no jogo demoníaco e perigoso que acaba indo longe demais. A história do longa então acompanha a família de Salem e seus personagens que se envolvem com a entidade maligna.

ESTREIA/ANIMAÇÃO





DIGIMON ADVENTURE 2: O INÍCIO





Direção: Tomohisa Taguchi.





Elenco: Fukujurō Katayama, Ayaka Asai, Yoshitaka Yamaya.

O filme se passa dez anos após seu antecessor, e acompanha Daisuke Motomiya (Fukujurou Katayama), agora com vinte anos de idade. Após os acontecimentos da aventura no Mundo Digital, Daisuke e os outros escolhidos estão mudando gradativamente - tanto em aspectos físicos quanto em seus estilos de vida. Em uma noite qualquer, eles são surpreendidos por uma enorme Digitama que surge no céu acima da Torre de Tóquio.





Multiplex Catuaí (de quinta a quarta-feira) - 16h00, 16h45.

Cinemark Boulevard (de quinta a quarta-feira) - 18h50, 20h50.

Cineflix Aurora (de quinta a quarta-feira) - 17h20, 19h20.

Cinesystem Norte Shopping (de quinta a quarta-feira) - 15h30, 20h00.





ESTREIA/AVENTURA





AS AVENTURAS DE POLIANA





Direção: Claudio Boeckel.





Elenco: Sophia Valverde, Pietra Quintela, Isabella Moreira.





Poliana é uma garota que sempre soube ver o lado bom da vida. Ela aprendeu com seu pai o "jogo do contente" e com ele encontra algo de positivo até nas situações mais difíceis. Mas desde que o pai Otto Pendleton sumiu no ano anterior, ela não consegue mais entrar na brincadeira.





Multiplex Catuaí (de quinta a quarta-feira) - 15h30, 17h15, 19h00, 16h40.

Cinemark Boulevard (de quinta a quarta-feira) - 15h00, 17h10, 19h20, 21h30.

Cineflix Aurora (de quinta a quarta-feira) - 15h00, 17h00, 19h00, 21h00.

Cinesystem Norte Shopping (de quinta a quarta-feira) - 15h00, 17h00, 19h00, 18h05.







