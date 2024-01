Thalyta é a segunda eliminada do BBB 24, com 22,71% dos votos

Não durou muito a permanência da advogada mineira Thalyta Alves no reality, ela saiu neste domingo (14), com 22,71% dos votos, lembrando que nesta modalidade de votação quem tem menos votos sai da Casa.





Juninho, que parecia muito cotado à eliminação, teve 25,14% dos votos. O motorista de aplicativo baiano Davi teve a maior votação:52,15% , numa demonstração de que vem conquistando simpatias.

Desta vez, todos os integrantes do paredão eram do Puxadinho que vai sendo desfalcado com dois paredões por semana neste primeiro mês do reality, quando as eliminações são mais rápidas.





