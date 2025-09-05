The Brown Vampire Catz e Mancats movimentam o cenário do rock de Londrina neste sábado

A atmosfera vibrante e soturnamente divertida do psychobilly encontra o embalo enérgico e estiloso do rockabilly neste sábado (6), quando as bandas TBVC (The Brown Vampire Catz) e Mancats animam uma farra noturna repleta de rock na área central da cidade. Ambos grupos londrinenses, os felinos rueiros das patas vermelhas pulam juntos no muro do Rocha’s Bar, rua João Pessoa 50-A, para tocar em evento com início a partir das 22h.
A casa abre as portas antes, às 20h, tendo seus primeiros espaços externo e interno abertos gratuitamente ao público durante toda a noite. Já para assistir às apresentações a entrada custa R$20 na portaria.
Com 25 anos de trajetória, The Brown Vampire Catz, formada em 2000, é velha conhecida na cena independente paranaense, tendo retornado à ativa em 2024, após seis anos fora dos palcos. Ao longo da caminhada, imprimiu sua marca no psychobilly nacional, tocando em grandes shows e festivais desse estilo que mistura o rock and roll e rockabilly antigo dos anos 50 com o punk rock das décadas de 70 e, mais adiante, 80.
A banda corre o trecho do som autoral e, mesmo cantando em inglês, incorpora com personalidade traços ‘caipiras’ do próprio DNA interiorano em suas composições, confeccionando uma ambientação sonora autêntica dentro do gênero. As guitarras afiadas dão norte ao ritmo e pulsam a essência do trio, sendo um show à parte, com Preto Aranha (vocal e guitarra) desfiando camadas de arranjos limpos sem distorção, mas em riffs contundentes, permeados por acordes fluidos e solos empolgantes.
Essa base é fermentada em uma firme cozinha - rápida e eficiente - que ganha corpo pelos graves potentes no baixo de Daniel Salsicha e na bateria acelerada de Wesley Nabuco.
Os passeios dos gatos vampiros marrons já alcançaram becos diversos, levando-os a fazer barulho em importantes eventos de psychobilly. Em 2010, empreenderam turnê pela Europa, mostrando as garras pela Holanda e Alemanha, terra onde se apresentaram em um dos maiores festivais do estilo, o PsychoMania Rumble, em Postdam.
Os destaques nacionais ficam para as participações no Psycho Carnival, considerada entre as mais renomadas festas do gênero no planeta, realizada anualmente em Curitiba (PR), da qual a banda participou em nada menos que oito edições; e o Psycho Fest, também na capital do Paraná, onde estiveram em seis oportunidades. Em solo brasileiro, ainda percorreram várias cidades em São Paulo, Minas Gerais e Goiás.
A banda possui seis registros de gravação, entre álbuns, EPs e participações em coletâneas, além de um DVD lançado. Após o retorno aos palcos, em 2024, teve seu primeiro disco completo de estúdio, “Makabre Funeral Memory” (2008), relançado em formato de vinil, em junho de 2025, pela Neves Records. Agora, possuem oito sons novos com previsão de lançamento para o primeiro semestre de 2026.
MANCATS
O show da banda londrinense Mancats é uma incursão empolgante aos clássicos dos anos 50 e 60 do rockabilly e rock and roll, essencialmente, com teor musical salpicado por toques de country e blues. Assim, a experiência se torna uma bagunça surpreendente e instigante para os espectadores de primeira viagem, bem como um deleite divertido aos amantes da safra antiga.
Fundado em 2016, o grupo é um dos mais ativos atualmente em Londrina, e vem expandindo sua atuação para fora, circulando em ambientes variados: tocam em casas de show, bares, festas, eventos, apresentações em áreas públicas e outras empreitadas.
A formação conta com músicos experientes do cenário underground da cidade, colecionando passagens por bandas como B-Benders, Tênis Sujo e um Scarpin, Brazilian Cajuns, Maniáticos do Reverb, Londrina Ska Clube, entre vários outros projetos paralelos. A bateria é conduzida por Billy Monster, enquanto Diego Mene pilota o baixo acústico e Denis Alves toca guitarra e canta.
No repertório estão versões de nomes icônicos e atemporais como Johnny Cash, Carl Perkins, Chuck Berry, Elvis Presley e outras surpresas.
SERVIÇO
Show com The Brown Vampire Catz e Mancats
Quando: sábado (6)
Local: Rocha’s Bar – Rua João Pessoa, 50-A, entre rua Quintino e Avenida Juscelino Kubitschek (JK)
Horário: bar aberto às 20h / shows a partir das 22h
Ingressos: R$20
