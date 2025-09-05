The Brown Vampire Catz e Mancats movimentam o cenário do rock de Londrina neste sábado

A atmosfera vibrante e soturnamente divertida do psychobilly encontra o embalo enérgico e estiloso do rockabilly neste sábado (6), quando as bandas TBVC (The Brown Vampire Catz) e Mancats animam uma farra noturna repleta de rock na área central da cidade. Ambos grupos londrinenses, os felinos rueiros das patas vermelhas pulam juntos no muro do Rocha’s Bar, rua João Pessoa 50-A, para tocar em evento com início a partir das 22h.





A casa abre as portas antes, às 20h, tendo seus primeiros espaços externo e interno abertos gratuitamente ao público durante toda a noite. Já para assistir às apresentações a entrada custa R$20 na portaria.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade





Com 25 anos de trajetória, The Brown Vampire Catz, formada em 2000, é velha conhecida na cena independente paranaense, tendo retornado à ativa em 2024, após seis anos fora dos palcos. Ao longo da caminhada, imprimiu sua marca no psychobilly nacional, tocando em grandes shows e festivais desse estilo que mistura o rock and roll e rockabilly antigo dos anos 50 com o punk rock das décadas de 70 e, mais adiante, 80.





A banda corre o trecho do som autoral e, mesmo cantando em inglês, incorpora com personalidade traços ‘caipiras’ do próprio DNA interiorano em suas composições, confeccionando uma ambientação sonora autêntica dentro do gênero. As guitarras afiadas dão norte ao ritmo e pulsam a essência do trio, sendo um show à parte, com Preto Aranha (vocal e guitarra) desfiando camadas de arranjos limpos sem distorção, mas em riffs contundentes, permeados por acordes fluidos e solos empolgantes.

Publicidade





Essa base é fermentada em uma firme cozinha - rápida e eficiente - que ganha corpo pelos graves potentes no baixo de Daniel Salsicha e na bateria acelerada de Wesley Nabuco.





Os passeios dos gatos vampiros marrons já alcançaram becos diversos, levando-os a fazer barulho em importantes eventos de psychobilly. Em 2010, empreenderam turnê pela Europa, mostrando as garras pela Holanda e Alemanha, terra onde se apresentaram em um dos maiores festivais do estilo, o PsychoMania Rumble, em Postdam.

Publicidade





Os destaques nacionais ficam para as participações no Psycho Carnival, considerada entre as mais renomadas festas do gênero no planeta, realizada anualmente em Curitiba (PR), da qual a banda participou em nada menos que oito edições; e o Psycho Fest, também na capital do Paraná, onde estiveram em seis oportunidades. Em solo brasileiro, ainda percorreram várias cidades em São Paulo, Minas Gerais e Goiás.





A banda possui seis registros de gravação, entre álbuns, EPs e participações em coletâneas, além de um DVD lançado. Após o retorno aos palcos, em 2024, teve seu primeiro disco completo de estúdio, “Makabre Funeral Memory” (2008), relançado em formato de vinil, em junho de 2025, pela Neves Records. Agora, possuem oito sons novos com previsão de lançamento para o primeiro semestre de 2026.

Publicidade





MANCATS



