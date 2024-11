Timothée Chalamet diz que perdeu papéis em filmes por causa de corpo

Hoje em dia com um trabalho atrás do outro e considerado um galã em Hollywood, Timothée Chalamet já foi rejeitado em algumas produções quando estava no início da carreira. O motivo foi a aparência do ator, segundo ele.





"Se eu fizesse um teste para 'Maze Runner' ou 'Divergente', coisas que estavam surgindo quando eu estava no começo, o feedback era sempre: 'você não tem o corpo certo'".





Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade

Em entrevista ao Apple Music, o artista afirmou que recebeu uma ligação de um agente, que o avisou: 'Você precisa ganhar peso'."





Para conseguir papéis e crescer na indústria, Timothée disse que encontrou seu nicho de produções, como em "Me Chame Pelo Seu Nome", "Querido Menino", "Lady Bird", "Adoráveis Mulheres" e "Noites Quentes de Verão".





"Esses filmes tinham um orçamento menor, mas são filmes pessoais que começaram em um espaço de teatro. Foi ali que encontrei meu ritmo, minha confiança, minha energia."