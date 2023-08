Titãs em Londrina: fãs aguardam show que também resgata memórias

A pergunta feita na canção de Nando Reis e Tony Bellotto, lançada em 1985, no disco “Televisão”, parece ter ganhado uma resposta agora, em 2023. É cedo ou tarde demais para dizer adeus? Em uma turnê emocionante, pelo Brasil e exterior, certamente os fãs de Titãs não desejavam ter que se despedir de uma das maiores bandas do Brasil.







Reunidos em sua clássica formação para as últimas apresentações, a turnê “Titãs Encontro – Pra Dizer Adeus” traz Arnaldo Antunes, Branco Mello, Charles Gavin, Nando Reis, Paulo Miklos, Sérgio Britto e Tony Bellotto, em 22 apresentações. Os ingressos estão à venda no site oficial da banda ou na plataforma Eventim.

Publicidade





Formada na cidade de São Paulo, a banda de rock nasceu em 1982 e possui impressionantes números dentro do mercado musical, mais de 6,3 milhões de álbuns vendidos e parcerias com vários artistas brasileiros de renome, também com diversos cantores internacionais, além de premiações como Grammy Latino, em 2009, e o Troféu Imprensa de Melhor Banda por quatro vezes.







Leia a reportagem completa na FOLHA DE LONDRINA: