Torcedoras do Londrina EC entram de graça em disputas no Estádio do Café em maio

No último domingo (8) foi o dia das mães, e para não deixar a data passar em branco, o LEC (Londrina Esporte Clube) preparou uma surpresa especial, não só para as mamães, mas para todas as mulheres de Londrina.

Durante todo o mês de maio, mulheres não pagam ingresso nos jogos do LEC no Estádio do Café. Nas partidas contra o Brusque, sábado (14), e contra o Operário, no dia 28, todas as mulheres e mamães londrinenses entram de graça para torcer e apoiar o Tubarão no Café, em qualquer setor do estádio.

E ainda tem promoção para os torcedores que querem acompanhar a mulherada. Já estão à venda os ingressos para a partida entre Londrina x Brusque, no sábado (14), às 11h, no Estádio do Café. Para o jogo da 7ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, haverá promoção de meio-ingresso para todos os setores (R$ 40 na arquibancada e R$ 60 para cadeira cativa), e promoção especial para o jogo Palmeiras x Juazeirense – para o torcedor que adquirir ingresso para este jogo, com mais R$ 10 poderá comprar o ingresso de arquibancada para assistir ao jogo do LEC.