Tropicadelia reúne mais de 40 artistas em Londrina

O Festival Tropicadelia chega à sua 4ª edição neste sábado (27), no Parque de Exposições Governador Ney Braga, com o tema “transcender”. O evento promete uma experiência multicultural e inovadora, com 12 horas de música, arte, diversão, gastronomia e estrutura completa para o público.
Neste ano, mais de 40 atrações compõem a programação, distribuídas em diferentes palcos e reunindo artistas de sucesso nacional. A abertura dos portões está prevista para as 15h, e os ingressos, com opções de pista e open bar e food, estão disponíveis na plataforma BaladApp, a partir de R$ 250.
Um dos maiores do PR
Um dos maiores festivais do Paraná, o Tropicadelia aposta na diversidade sonora para conectar públicos e estilos. O evento mistura rap, trap, hip-hop, rock e música eletrônica em shows solo e participações especiais. Alguns artistas retornam após marcar presença em edições anteriores; outros estreiam, integrando os 26 shows da extensa programação.
Além das novidades do line-up, a edição de 2025 também traz reforço na infraestrutura, projetadas para melhorar a experiência do público, como a pista mais próxima do palco, o aumento no número de banheiros e mais áreas de descanso espalhadas pelo festival.
Palco Tropical
Agora, o Palco Tropical cresce e se desdobra em dois, abrangendo gêneros que vão do funk ao rock e permitindo a troca de shows em poucos minutos. Entre os artistas que se apresentam está Baco Exu do Blues, baiano que ganhou projeção com os álbuns “Esú” (2017) e “Bluesman” (2018). O rapper Filipe Ret convida ao palco Djonga, um dos nomes mais influentes da cena atual, e Delacruz, cantor e compositor que mistura rap melódico com R&B. Já Mano Brown, líder dos Racionais MCs, se apresenta em parceria com os ícones Rael e Rincon Sapiência.
A cena feminina vem representada por Budah, Duquesa e MC Luanna. Também animam o sábado Hariel com Don Juan e Davi, Veigh com Supernova e Major RD com Xamã, além de Froid, Orochi e Bk’. Para completar, o Palco Tropical ainda traz o rock do CPM 22 e o reggae da banda Maneva.
Palco Blonde
No Palco Blonde, 2ZDiniz, Brandão e Nog & Qualy (integrantes dos grupos Costa Gold e Haikaiss, respectivamente) aumentam o volume do rap e do funk. O grupo londrinense Black Power Soul revisita clássicos de Tim Maia e outras brasilidades.
Palco Hype
Já o Palco Hype destaca atrações de diferentes vertentes da música eletrônica: Ashibah B2B Viot, Blazy, Barja, Chapeleiro vs. Camacho, Fatsync B2B Juicce, Kolombo, Oliver Huntemann, Ragie Ban, Redukt, Victor Lou B2B GBR e Vini Vici.
Edição aguardada
Sucesso desde sua estreia em 2022, o Tropicadelia segue se expandindo e atrai jovens amantes de música e entretenimento não só de Londrina e região, mas de todo o País.
Para esta edição, a organização estima público vindo de 184 cidades em 121 caravanas de excursão, principalmente de municípios do Paraná, de São Paulo, Mato Grosso do Sul e Santa Catarina, além daqueles que chegarão por conta própria.
Serviço:
Festival Tropicadelia 2025
Quando: sábado (27), a partir das 15h
Onde: Parque de Exposições Governador Ney Braga (Av. Tiradentes, 6275 – Cilo 2)
Quanto: a partir de R$ 250, à venda pela plataforma BalladAPP
