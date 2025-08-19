Pesquisar

“Temporadas Teatrais”

Usina Cultural apresenta quatro espetáculos no mês de agosto

Redação Bonde com assessoria de imprensa
19 ago 2025 às 11:55

Foto: Divulgação
A Usina Cultural apresenta, de 23 a 31 de agosto - sempre aos sábados e domingos,  “Temporadas Teatrais”, que reúne vários espetáculos de companhias londrinenses. São quatro peças: “Kiria, Puri e Vian”; “Vendas e Trocas: Relíquias e Lorotas”; “Vazante”; e “Slam Blackout: edição dos campeões”.

O presidente da Usina Cultural, Alex Lima explica que “Temporadas Teatrais” é uma das atividades desenvolvidas pelo projeto Ponto de Cultura. “Trata-se de um projeto realizado com recursos do Governo Federal, a partir da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura (PNAB).” O projeto tem parceria com a Secretaria Municipal de Cultura.

A primeira atração de “Temporadas Teatrais”, neste sábado (dia 23), às 20h, é o “Slam Blackout - edição dos campeões”. Trata-se do último slam oficial produzido pela Blackout em 2025. Esta edição tem a participação de todos os campeões e campeãs das seis edições realizadas até hoje.

Conforme a organização do Slam Blackout, essa edição é especial por promover um campeão dos campeões que poderá disputar o estadual em novembro com chance de se classificar para o nacional, levando consigo a representatividade dos poetas da cidade de Londrina e de toda a cena da poesia falada. O “Slam Blackout - edição dos campeões”.

Foto: Divulgação


Espetáculo Infantil para todas as idades


No domingo (24/08), às 17 horas,  o Coletivo Fresta apresenta o espetáculo infantil “Vendas e Trocas: Relíquias e Lorotas”.  Uma história cheia de humor, mistério e surpresas! O espetáculo infantil, voltado para crianças de todas as idades, traz a história de Di e Dum, dois carismáticos vendedores, que oferecem relíquias curiosas e histórias fascinantes na encantadora Ilha de Miragem. Em um dia especial, exibem um artefato mágico, mas ninguém oferece o valor esperado.

Foto: Divulgação


Dramaturgia londrinense


No mesmo dia 24 de agosto, às 20 horas, o Grupo Macha apresenta dentro da programação, o  espetáculo “Kiria, Puri e Vian”.   Na montagem, Kiria, Puri e Vian estão em uma pausa na longa viagem que fazem juntos. No passado, formaram uma companhia de teatro, junto a um quarto membro. A companhia se desfez e seus antigos integrantes voltam a se encontrar apenas agora. Nesta noite, dormir parece impossível e, no entanto, os sonhos acontecem. Um encontro marcado por memórias, ausências e a força da imaginação. No elenco, Pedro Bruschi, Sofia Cornwell e Sofia Pedroso, com direção, texto e cenografia de Luan Valero. O figurino é assinado por Sofia Pedroso.

No final  de semana seguinte, dias 30  e 31 de agosto, também às 20 horas, o ator  José Silva apresenta o espetáculo  solo “VΛZΛNTΣ”.  No fundo da gaveta, entre cacarecos, cartas antigas e cheiro de café, um corpo deseja partir. VAZANTΣ é  sobre mudança, memória e reencontro. Dois seres ocupam a mesma casa-corpo: um vive o mundo visível; o outro, feito de lembranças, vive entre caixas e silêncios. Aos poucos, o de dentro vaza — e transforma tudo. Um espetáculo feito de terra, poeira e afetos enterrados, onde a bagunça do passado pede passagem. Com texto de Luan Valero, direção de Camila Feoli, o monólogo é protagonizado por José  Silva.


A entrada para “Temporadas Teatrais” é gratuita e os ingressos devem ser retirados pelo Sympla, neste link: https://www.sympla.com.br/produtor/usinacultural. 

Serviço:


“Temporadas Teatrais”

Onde: Usina Cultural (Avenida Duque de Caxias, 4159 Leonor)


Espetáculo: Slam Blackout – Edição dos Campeões 

Dia: 23 de agosto

Horário: 20 horas

Grupo: Vários artistas


Espetáculo: Vendas e Trocas: Relíquias e Lorotas

Dia:  24 de agosto 

Horário: 17 horas

Grupo: Coletivo Fresta (Londrina-PR)


Espetáculo: Kiria, Puri e Vian

Dia:  24 de agosto 

Horário: 20 horas

Grupo: Mancha(Londrina-PR)


Espetáculo:  “VΛZΛNTΣ”

Dias:  30 e 31 de agosto 

Horário: 20 horas

Grupo: Solo do ator José Silva


Ingressos gratuitos para todos os espetáculos no link:  https://www.sympla.com.br/produtor/usinacultural. 



entretenimento Arte Cultura teatro poesia
