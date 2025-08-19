Usina Cultural apresenta quatro espetáculos no mês de agosto

A Usina Cultural apresenta, de 23 a 31 de agosto - sempre aos sábados e domingos, “Temporadas Teatrais”, que reúne vários espetáculos de companhias londrinenses. São quatro peças: “Kiria, Puri e Vian”; “Vendas e Trocas: Relíquias e Lorotas”; “Vazante”; e “Slam Blackout: edição dos campeões”. O presidente da Usina Cultural, Alex Lima explica que “Temporadas Teatrais” é uma das atividades desenvolvidas pelo projeto Ponto de Cultura. “Trata-se de um projeto realizado com recursos do Governo Federal, a partir da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura (PNAB).” O projeto tem parceria com a Secretaria Municipal de Cultura. Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato Publicidade Publicidade

A primeira atração de "Temporadas Teatrais", neste sábado (dia 23), às 20h, é o "Slam Blackout - edição dos campeões". Trata-se do último slam oficial produzido pela Blackout em 2025. Esta edição tem a participação de todos os campeões e campeãs das seis edições realizadas até hoje. Conforme a organização do Slam Blackout, essa edição é especial por promover um campeão dos campeões que poderá disputar o estadual em novembro com chance de se classificar para o nacional, levando consigo a representatividade dos poetas da cidade de Londrina e de toda a cena da poesia falada. O "Slam Blackout - edição dos campeões".



No domingo (24/08), às 17 horas, o Coletivo Fresta apresenta o espetáculo infantil "Vendas e Trocas: Relíquias e Lorotas". Uma história cheia de humor, mistério e surpresas! O espetáculo infantil, voltado para crianças de todas as idades, traz a história de Di e Dum, dois carismáticos vendedores, que oferecem relíquias curiosas e histórias fascinantes na encantadora Ilha de Miragem. Em um dia especial, exibem um artefato mágico, mas ninguém oferece o valor esperado.





