Usina Cultural apresenta quatro espetáculos no mês de agosto

A Usina Cultural apresenta, de 23 a 31 de agosto - sempre aos sábados e domingos, “Temporadas Teatrais”, que reúne vários espetáculos de companhias londrinenses. São quatro peças: “Kiria, Puri e Vian”; “Vendas e Trocas: Relíquias e Lorotas”; “Vazante”; e “Slam Blackout: edição dos campeões”.
O presidente da Usina Cultural, Alex Lima explica que
“Temporadas Teatrais” é uma das atividades desenvolvidas pelo projeto Ponto de
Cultura. “Trata-se de um projeto realizado com recursos do Governo Federal, a
partir da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura (PNAB).” O projeto
tem parceria com a Secretaria Municipal de Cultura.
A primeira atração de “Temporadas Teatrais”, neste sábado
(dia 23), às 20h, é o “Slam Blackout - edição dos campeões”. Trata-se do último
slam oficial produzido pela Blackout em 2025. Esta edição tem a participação de
todos os campeões e campeãs das seis edições realizadas até hoje.
Conforme a organização do Slam Blackout, essa edição é especial
por promover um campeão dos campeões que poderá disputar o estadual em novembro
com chance de se classificar para o nacional, levando consigo a
representatividade dos poetas da cidade de Londrina e de toda a cena da poesia
falada. O “Slam Blackout - edição dos campeões”.
Espetáculo Infantil para todas as idades
No domingo (24/08), às 17 horas, o Coletivo Fresta apresenta o espetáculo infantil “Vendas e Trocas: Relíquias e Lorotas”. Uma história cheia de humor, mistério e surpresas! O espetáculo infantil, voltado para crianças de todas as idades, traz a história de Di e Dum, dois carismáticos vendedores, que oferecem relíquias curiosas e histórias fascinantes na encantadora Ilha de Miragem. Em um dia especial, exibem um artefato mágico, mas ninguém oferece o valor esperado.
Dramaturgia londrinense
No mesmo dia 24 de agosto, às 20 horas, o Grupo Macha apresenta dentro da programação, o espetáculo “Kiria, Puri e Vian”. Na montagem, Kiria, Puri e Vian estão em uma pausa na longa viagem que fazem juntos. No passado, formaram uma companhia de teatro, junto a um quarto membro. A companhia se desfez e seus antigos integrantes voltam a se encontrar apenas agora. Nesta noite, dormir parece impossível e, no entanto, os sonhos acontecem. Um encontro marcado por memórias, ausências e a força da imaginação. No elenco, Pedro Bruschi, Sofia Cornwell e Sofia Pedroso, com direção, texto e cenografia de Luan Valero. O figurino é assinado por Sofia Pedroso.
No final de semana seguinte, dias 30 e 31 de agosto, também às 20 horas, o ator José Silva apresenta o espetáculo solo “VΛZΛNTΣ”. No fundo da gaveta, entre cacarecos, cartas antigas e cheiro de café, um corpo deseja partir. VAZANTΣ é sobre mudança, memória e reencontro. Dois seres ocupam a mesma casa-corpo: um vive o mundo visível; o outro, feito de lembranças, vive entre caixas e silêncios. Aos poucos, o de dentro vaza — e transforma tudo. Um espetáculo feito de terra, poeira e afetos enterrados, onde a bagunça do passado pede passagem. Com texto de Luan Valero, direção de Camila Feoli, o monólogo é protagonizado por José Silva.
A entrada para “Temporadas Teatrais” é gratuita e os ingressos devem ser retirados pelo Sympla, neste link: https://www.sympla.com.br/produtor/usinacultural.
Serviço:
“Temporadas Teatrais”
Onde: Usina Cultural (Avenida Duque de Caxias, 4159 Leonor)
Espetáculo: Slam Blackout – Edição dos Campeões
Dia: 23 de agosto
Horário: 20 horas
Grupo: Vários artistas
Espetáculo: Vendas e Trocas: Relíquias e Lorotas
Dia: 24 de agosto
Horário: 17 horas
Grupo: Coletivo Fresta (Londrina-PR)
Espetáculo: Kiria, Puri e Vian
Dia: 24 de agosto
Horário: 20 horas
Grupo: Mancha(Londrina-PR)
Espetáculo: “VΛZΛNTΣ”
Dias: 30 e 31 de agosto
Horário: 20 horas
Grupo: Solo do ator José Silva
Ingressos gratuitos para todos os espetáculos no link: https://www.sympla.com.br/produtor/usinacultural.
