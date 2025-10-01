Pesquisar

Usina Cultural terá oficinas de capoeira para mulheres e produção audiovisual comunitário

Redação Bonde com N.Com
01 out 2025 às 17:40

Divulgação
Aulas de capoeira exclusivamente para mulheres fazem parte da oficina que começa nesta quinta-feira (2), na programação da Usina Cultural. As inscrições são gratuitas e devem ser feitas pelo Sympla. As aulas serão realizadas em todas as quintas-feiras, das 17h30 às 18h30, na Vila Usina Cultural (Avenida Duque de Caxias, 4.159).


A ação integra a programação do projeto “Pontes de Cultura – engrenagens do futuro”, realizado com recursos do Governo Federal, por meio da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura (Pnab), em parceria com a Secretaria Municipal de Cultura de Londrina.

As aulas de capoeira serão dadas pela professora Dani Pinguim, capoeirista e idealizadora do Muruca – Mulher, Resistência e União na Capoeira, encontro feminino que já teve duas edições em Londrina. “A oficina será exclusivamente para mulheres e a capoeira será usada como ferramenta de transformação pessoal e social, em busca do empoderamento feminino”, comentou a professora.


Com uma trajetória marcada pelo ativismo, ensino e criação de espaços para mulheres na roda, Dani Pinguim atua para fortalecer a presença feminina na capoeira por meio da troca, do cuidado e da coletividade. Segundo ela, sua missão é promover uma capoeira mais justa, inclusiva e representativa.

A professora de capoeira explicou que as aulas serão adaptadas para diferentes níveis de experiência das participantes, com foco no desenvolvimento físico, emocional e cultural. Haverá troca sobre a história e as tradições da capoeira, explorando suas raízes na cultura afro-brasileira, entre outros recortes.


Cinema comunitário

Amanhã (2), começa também o curso “Produção Audiovisual Comunitária”, com Fagner Bruno de Souza, jornalista formado pela Universidade Estadual de Londrina (UEL) e mestre em Cinema e Audiovisual pela Universidade Federal Fluminense (UFF) do Rio de Janeiro. O curso é voltado para registros culturais comunitários, incluindo técnicas de filmagem e edição. “Teremos momentos práticos e teóricos para trabalhar a temática do cinema comunitário popular”, explicou Souza.


Fagner Bruno de Souza é coordenador das Oficinas de Cinema Popular e da Mostra de Cinema Negro de Londrina. É pesquisador na área de exibição cinematográfica com enfoque no movimento cineclubista brasileiro. Ele pesquisa, também, as relações raciais e racismo ambiental junto ao Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros (Neab) da UEL. É integrante do Coletivo de Cinema Negro (Cocine) de Londrina.

O curso “Produção Audiovisual Comunitária” integra o projeto “Pontes de Cultura – engrenagens do futuro”, realizado pela Usina Cultural, com recursos do Governo Federal, por meio da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura (Pnab), em parceria com a Secretaria de Estado da Cultura do Paraná.


A Usina Cultural tem patrocínio da Prefeitura de Londrina, através do Programa Municipal de Incentivo à Cultura (Promic), gerido pela Secretaria Municipal de Cultura.

Serviço


“Capoeira para mulheres”, com Dani Pinguim

Início: 02/10/2025 | Término: 26/02/2026


Data: Todas as quintas-feiras

Horário: 17h30 às 18h30


Local: Vila Usina Cultural, avenida Duque de Caxias, 4.159


Inscrições gratuitas Sympla: https://encurtador.com.br/iFsj4


“Produção Audiovisual Comunitária”, com Fagner Bruno de Souza


Início: 02/10/2025 | Término: 26/02/2026


Data: Terças e quintas-feiras


Horário: 19h às 22h


Local: Vila Usina Cultural, avenida Duque de Caxias, 4.159


Inscrições gratuitas Sympla: https://encurtador.com.br/lVS9o


Secretaria Municipal de Cultura mulheres Centro de Oficinas para Mulheres Artes marciais UEL Promic
