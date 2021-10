Valentina está direto na roça em A Fazenda 13; Bil, Gui e Lary disputam Prova do Fazendeiro

Bil, Gui Araujo, Valentina e Lary Bottino são os peões escolhidos para ir à quinta roça desta temporada de A Fazenda 13 (Record), na noite desta terça-feira (19). O peão mais votado pela casa sentou no banquinho e puxou um dos moradores da baia para a berlinda. O quarto foi indicado pela dinâmica do resta um.

A fazendeira Dayane Mello indicou Bil direto para a roça. Ele recebeu o voto dizendo para ela torcer para ele não ser vetado na Prova do Fazendeiro porque se ele voltar ela será indicada à roça. "Estou esquentando o banquinho para ela", disse Bil.

O peão não perdeu a oportunidade de criticar a fazendeira. Ele disse que Dayane é uma pessoa um pouco prepotente que quer ser a dona da razão. "Ela nunca quer se expor e quer ir sempre em mim [na votação]."





Com três votos, Gui Araujo ocupou o segundo lugar na roça, após MC Gui anular quatro dos seis votos recebidos por Rico. O funkeiro havia recebido a chama vermelha de Tiago Pequilo, que tinha o poder de anular os votos dados por cinco peões. Ele livrou Rico da roça, que havia prometido puxar ele da baia.

Gui Araujo pode puxar um peão da baia e escolheu Valentina. Ela disse para Adriane Galisteu que já estava esperando ir para a roça. A quarta vaga na roça foi decidida no resta um e Lary Bottino sobrou na dinâmica, ocupando a quarta vaga. Ela teve que vetar um peão na Prova do Fazendeiro e escolheu Valentina.





Com a formação da roça encerrada, faltava Tiago Pequilo revelar o poder da chama amarela do Lampião, que não mudou o resultado. Tiago escolheu ganhar R$ 10 mil e uma punição de 48 horas sem café para todos nas ede. "Me desculpe Tati Quebra Barraco", disse Tiago.