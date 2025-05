Veja quais são as atrações musicais de fevereiro em Londrina

Fevereiro traz uma agenda musical eclética a Londrina. Do rock ao funk, a cidade receberá artistas nacionais e internacionais – para todos os gostos e de todos os cantos.





Os fãs de samba e pagode serão contemplados: Péricles, ícone da música brasileira, se apresenta pela primeira vez na cidade em um dos shows mais aguardados. João Gordo, um dos pioneiros do punk rock nacional e vocalista da banda Ratos de Porão, também é destaque neste mês ao lado de Asteroides Trio.

Entre as atrações gringas, a banda argentina Angry Zeta apresenta um intenso bluegrass country, Fábio Lione celebra o legado do metal e Claudette King, filha do lendário B.B. King, solta sua poderosa voz na 15ª edição do Festival de Blues.





A cena underground, por sua vez, ganha seu merecido protagonismo, com uma série de shows que refletem a efervescente diversidade musical em diferentes espaços da cidade.

Confira a programação da Folha de Londrina:





4ª EXPO TATTOO LONDRINA





Após pausa durante a pandemia, a Expo Tattoo retorna com uma programação diversa. São três dias de shows que incluem tributos a ícones do rock, como Green Day, Ramones e Motorhead, além de grupos autorais de Londrina e região.





O evento também traz o duo de reggae maringaense Cidade Verde Sounds e as bandas de metalcore e post-hardcore Underflames (Apucarana), Harken e Calvina (Londrina). A programação musical será acompanhada por food trucks, e, claro, as tradicionais sessões de tatuagem, oferecendo uma experiência completa para os visitantes.

Quando: sexta-feira (7), sábado (8) e domingo (9), das 10h às 22h

Onde: Iate Clube de Londrina (avenida Higienópolis, 2135)

Quanto: a partir de R$35, à venda pelo Sympla





HARD BLUES TRIO

Pela primeira vez em Londrina, a banda gaúcha Hard Blues Trio apresenta sua mistura de blues clássico com uma abordagem moderna.





Formado por Dani Ela (baixo e voz), Juliano Rosa (guitarra e voz) e Alexandre Becker (bateria e voz), o trio é um dos difusores do blues rock no sul do País, mantendo a essência dos anos 70 sobre a tríade guitarra, baixo e bateria.





Quando: sexta-feira (7), às 20h

Onde: Provisório Bar (rua Paranaguá, 850)

Quanto: R$25, à venda pelo Sympla





