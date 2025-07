Velório de Preta Gil começa no Theatro Municipal do Rio de Janeiro

RIO DE JANEIRO - A cerimônia do velório de Preta Gil acaba de ter início às 9h desta sexta-feira (25), no Teatro Municipal do Rio. Antes disso, centenas de fãs já se aglomeravam em frente ao teatro, na Cinelândia, para a despedida. O corpo da cantora chegou ao local por volta das 7h, num caixão prateado.

O velório será aberto ao público até 13h –depois disso, até 15h, apenas familiares e amigos terão acesso ao foyer do Municipal, onde está o corpo da cantora. Em seguida, o caixão será transportado em cortejo até o Cemitério do Caju, onde será cremado numa cerimônia íntima.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade





O trajeto do cortejo, acompanhado pelo Corpo de Bombeiros, será pelo circuito dos megablocos cariocas - batizado agora com o nome da cantora, como homenagem que celebra sua importância pro Carnaval, com seu Bloco da Preta.





A prefeitura fechou ruas no entorno do Municipal, na expectativa de que muitos fãs se reúnam para a despedida. Entre os que esperavam o início do velório, havia admiradores empunhando cartazes com dizeres como "Vá com Deus, Preta Gil", "Descanse em paz, Preta Gil". Alguns cantavam "Sinais de Fogo", hit da cantora.

Publicidade





A cantora morreu aos 50 anos, em Nova York, no último domingo, onde se tratava de um câncer no intestino.





Um telão no foyer do Municipal, ao lado do caixão, projeta imagens da vida de Preta. Entre as fotos, cenas desde a infância –com seus pais Gilberto Gil e Sandra Gadelha e os irmãos– até registros da artista no palco. Músicas suas saem de caixas de som.

Publicidade





Entre as coroas de flores, uma bandeira da Mangueira foi colocada por um membro da diretoria da escola, como homenagem à artista que foi rainha de bateria da Verde-e-Rosa em 2007.





Filho de Preta, Fran Gil foi o primeiro familiar a se aproximar do caixão. Ele acariciou o rosto da mãe e dirigiu a ela algumas palavras em voz baixa, serenamente.

Publicidade





A atriz Malu Mader também esteve presente, muito emocionada ao lado da atriz Claudia Abreu. Elas se dirigiram juntas ao caixão para se despedir da cantora.

Publicidade





As caixas de som também tocam músicas de Gilberto Gil, como "Andar com Fé".

Publicidade





BONDE NAS REDES SOCIAIS





Quer ficar por dentro de todas as notícias de Londrina, do Paraná e de todo o Brasil? Siga o nosso canal nas redes sociais e fique informado com as principais notícias do dia! Clique para ter acesso: Bonde no Telegram e Bonde no WhatsApp.





Quer mandar sugestões de pauta, dicas ou avisos ao Portal Bonde? Entre em contato pelo WhatsApp (43) 98458-1294.









Leia também: