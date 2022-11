Vera Fischer chega a Londrina com comédia sarcástica

Uma das atrizes mais belas e prestigiadas da história da TV brasileira desembarca em Londrina nesta semana. Vera Fischer chega à cidade para apresentar ao público londrinense a peça "Quando Eu For Mãe Quero Amar Desse Jeito". No palco a artista dá vida à personagem Dulce Carmona, que obcecada por seu filho, entra em pé de guerra com a noiva dele. Também fazem parte do elenco os atores Mouhamed Harfouch e Larissa Maciel. O espetáculo será apresentado no Teatro Mãe de Deus, com sessões na quarta (23) e quinta-feira (24), às 21 horas. O evento conta com apoio do Grupo Folha de Comunicação.











"É uma comédia sarcástica e venenosa. Os personagens são ruins em certas horas. O que as pessoas vão assistir são os três se digladiando quase que de forma doentia. E tudo culmina em um final totalmente surpreendente", conta Vera Fischer sobre a peça dirigida por Tadeu Aguiar e que traz texto inédito de Eduardo Bakr. A montagem chega a Londrina após estrear em fevereiro desse ano no Rio de Janeiro e seguir em temporada por São Paulo.

Publicidade

Publicidade





A veterana atriz considera Dulce Carmona uma vilã, ainda que com bastante humor. No entanto, segundo a atriz, a personagem tem motivos para as maldades que faz. "Ela se comporta como uma vilã, e a nora também. O filho é o único bobo da corte entre elas, porque ele não quer se ver sem nenhuma delas", diz ao ressaltar que construiu uma personagem muito sem pudor e sem vergonha. “Ela faz o que faz de forma natural. E age com muita persuasão, soando até um pouco bruta”, acrescenta.





"Quando Eu For Mãe Quero Amar Desse Jeito" marca o retorno de Vera Fischer aos palcos após quatro anos de hiato, dois deles devido à pandemia da Covid. A artista comenta sobre alguns desafios que tem enfrentado para viver a protagonista da peça. "Estou com 70 anos, vou fazer 71 em novembro, e meu corpo não é mais de menininha. Durante todo o espetáculo, eu subo e desço uma escada de salto alto. Temos trocas de figurino que precisam ser muito rápidas. Então eu tenho que recorrer à fisioterapia para não desmaiar em cena, porque dói o joelho e dói o quadril", relata.

Publicidade

Publicidade





A peça é um dos vários projetos profissionais que a atriz tem desenvolvido após ter sido demitida da Rede Globo no início de 2020, após 43 anos na emissora onde atuou em novelas como "Mandala" (1987), "Perigosas Peruas" (1992), "Laços de Família" (2000) e "O Clone", e nas minisséries "Riacho Doce" (1990) e "Desejo". Vera agora se prepara para estrear na Netflix em uma comédia natalina que deve ser lançada neste 2022, com um elenco que ainda conta com a influenciadora digital Gkay e o ator Sérgio Malheiros.





Interpretando o filho de Vera Fischer no espetáculo, o ator Mouhamed Harfouch atuou na novela “Pé na Jaca”, em 2007, como o árabe Houssein. Em 2011, integrou o elenco da novela “Cordel Encantado” como o polígamo Farid. Dois anos depois atuou na novela “Amor à Vida”. Em 2015, foi escalado para fazer o médico Everaldo em "Verdades Secretas."

Publicidade





Já Larissa Maciel, que interpreta a noiva de Mouhamed, fez diversos papéis em teatros e novelas. Ficou popularmente conhecida ao viver a protagonista da Minissérie “Maysa”, que contava a trajetória da cantora falecida em 1977 num desastre automobilístico. A artista também foi contratada pela Rede Record, onde fez parte da minissérie “José do Egito”.

Publicidade





SERVIÇO:

Publicidade

"Quando Eu For Mãe Quero Amar Desse Jeito”, com Vera Fischer, Mouhamed Harfouch e Larissa Maciel







Quando – Quarta (23) e quinta-feira (24), às 21 horas



Publicidade

Publicidade





Onde - Teatro Mãe de Deus (Av. Rio de Janeiro, 670)







Quanto - R$ 154,00 (inteira) e R$77,00 (meia-entrada)







Ponto de venda: ingressonaciona.com.br