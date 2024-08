Wannesa Camargo sobre ser expulsa do BBB 24: 'Não acho justo até hoje'

Wanessa Camargo, 41, retomou a sua expulsão do BBB 24 por ter agredido outro participante, o vencedor da edição, Davi Britto.







Em sua participação no programa "Domingo Legal", neste domingo (11), a cantora foi questionada por Celso Portiolli, 57, sobre sua saída do reality. "Você saiu de uma maneira polêmica, não foi?", começou o apresentador. "Ou saíram com você?"

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade





"Saíram comigo. Eu fui de arrasta", respondeu rindo. "E você achou justo?", perguntou Portiolli. "Não achei justo na época e até hoje não acho", disparou a cantora.





Sabe o que a gente entende com o tempo? A gente vive coisas e não entende porquê. Com o tempo, Deus te mostra. Ele mostrou que eu tinha que sair daquela maneira.





"Daquela maneira ia ser melhor para você?", continuou o apresentador. "Exatamente", finalizou Camargo.





A filha de Zezé di Camargo participou de uma competição no programa ao lado de seus ex-colegas de confinamento, Deniziane, Marcus Vinícius e Raquele.