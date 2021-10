Websérie de ator londrinense concorre em festival internacional

O ator Johnny Garcia, com sua websérie Amigos do Teatro, representa Londrina no Rio Web Fest 2021. Ele concorre com uma série de vídeos curtos adaptada ao formato do Instagram. São 224 produções que disputam na categoria de voto popular e, por volta das 19h30 deste domingo (3), o jovem talento ocupava a sexta posição entre todas elas.





Para muitos, o contato inicial com as artes cênicas veio com as apresentações escolares e não foi diferente com Garcia. Ele protagonizou uma peça infantil ainda na primeira série do ensino fundamental, quando estudava no Colégio Marista.

Continua depois da publicidade

PUBLICIDADE





Após a feliz experiência, seguiu integrando produções artísticas, marcando presença em shows de talentos, criando roteiros e frequentando a Escola Municipal de Teatro da Funcart (Fundação Cultura Artística de Londrina). Formou-se em Psicologia, mas não abandonou as Artes Cênicas.

Continua depois da publicidade





A série que pode lhe garantir um prêmio no Rio Web Fest aborda os obstáculos para jovens atores conquistarem o reconhecimento artístico, até mesmo dentro de casa. Garcia incorpora, além de si próprio, parentes que desencorajam a carreira e torcem para o ator seguir outra área.





"Acabei reproduzindo muitas frases que a maioria das pessoas que está envolvida com as artes escuta a vida inteira", conta.

Continua depois da publicidade





O londrinense acumula 17,1 mil seguidores no Instagram até a produção deste texto e teve a série de vídeos compartilhada por artistas que identificaram-se com as situações, como Rafael Portugal, Vitor de Castro, Isabella Santoni e Giovanna Ewbank.





Representatividade:





Não é a primeira vez que Johnny Garcia leva o nome de Londrina para competições fora do eixo regional. Em 2020, conquistou o segundo lugar de uma seletiva nacional de talentos promovida pela Army Agency, desbancando 1200 outros atores.





Além de cursos, teve seu trabalho apresentado aos clientes da agência, como comemorou em reportagem da Folha 2.





Como votar:





Ocupando a categoria de voto popular, o londrinense depende da participação do público para chegar longe.





Vence apenas uma produção das centenas concorrentes e, para escolher Garcia, é necessário acessar o site do Rio Web Fest, optar pela aba "voto popular" e clicar na opção "Amigos do Teatro - Londrina" antes de concluir o processo.