Whindersson Nunes lesiona escápula e bíceps treinando boxe

O humorista Whindersson Nunes, 26, revelou aos seus fãs e seguidores na madrugada desta quinta-feira (9) que está com uma lesão no bíceps direito e outra na escápula esquerda – também chamada de omoplata, um osso plano e triangular, localizado na parte superior das costas.

As lesões ocorreram enquanto o humorista treinava para a luta de exibição que fará contra Acelino Popó Freitas, 45, ex-pugilista, em outubro deste ano. "Hoje eu fiz um exame que constatou lesão no meu bíceps direito, e na escapula esquerda, vou fazer fisioterapia", começou Whindersson em seu Twitter.

"Depois da luta com o Popó provavelmente uma cirurgia no braço, para puxar o músculo de volta. Estou enfezado demais, alguém vai ter que pagar umas fraldas ou limpar banheiro", concluiu no tuíte. "Não é pessoal, só hora errada, essas lesões são todas por causa do apoio do meio dedo mindinho da mão direita. Ah, vai tomar no c., o mindinho...", desabafou.





"Cara azarado, logo hoje", completou. Pouco tempo depois, ele ainda disse que não estava conseguindo dormir e então decidiu compor canções. "Com dificuldades para dormir, fiz 15 músicas para relaxar e dormir, logo compartilho com vocês de uma forma especial, espero que gostem, é uma nova vibe."

Whindersson e Popó começaram a brincadeira no final de 2020. Na época, o humorista estava negociando com Logan Paul, 26, uma luta, e o pugilista baiano decidiu desafiar o youtuber. "Se você quiser fazer uma luta de verdade, como o outro YouTuber fez na preliminar do Mike, me desafia! Estou há três anos parado", disse o atleta na época.





O humorista respondeu ao desafio pelos Stories do Instagram, em um vídeo utilizando um filtro que deixava seu rosto deformado. "Eu quero dizer, Popó, que eu aceito e eu já tô com a cara que eu vou ficar. Por que eu tô sempre na frente, eu sou adiantado, tá ligado?", brincou na ocasião.