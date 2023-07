XI Mostra Londrix de Videopoemas está com inscrições abertas

Em sua décima primeira edição consecutiva, a XI Mostra Londrix VideoPoema abre as inscrições, neste sábado (1º), para acolher experimentações de versos e vídeos, nos mais diversos formatos e suportes tecnológicos.







O tema é livre e as inscrições são gratuitas. Sem obrigatoriedade de ineditismo, os projetos poderão ser remetidos até 20 de agosto, ao seguinte e-mail: [email protected]

Publicidade

Publicidade





A XI Mostra Londrix VideoPoema integra a programação do Festival Literário de Londrina-Londrix, cujas atividades serão desenvolvidas entre 13 e 17 de setembro, nas dependências do Museu Histórico Padre Carlos Weiss (Rua Benjamin Constant, 900), área central da cidade.





De acordo com o edital da Mostra, poderão ser encaminhados trabalhos nas seguintes modalidades: VideoPoema Geral e VideoPoema (apenas com declamação, sem utilização de recursos visuais), além do Hip Hop/Slam/Rap, novidade implementada no ano passado.

Publicidade





Segundo Edra Moraes, idealizadora e coordenadora da XI Mostra Londrix VideoPoema: “Em 11 anos de existência, a Mostra passou por vários formatos e, agora, contempla diversas categorias. A plataforma digital, por exemplo, tornou-se uma ferramenta importante utilizada, em termos de qualidade e também quantidade, por muitos escritores”.





Interessados em experimentações de verso e vídeo e ferramentas tecnológicas podem enviar projetos até 20 de agosto. A Mostra integra a programação do Londrix 18 Anos.





Leia a reportagem completa na FOLHA DE LONDRINA: