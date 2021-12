Xuxa desce de icônica nave em pré-show do Prêmio Multishow

Xuxa, 58, relembrou os tempos de rainha dos baixinhos e se emocionou ao descer da icônica nave espacial em apresentação especial no pré-show do Prêmio Multishow, que acontece na noite desta quarta (8), no Rio.

A apresentadora destacou a importância da representatividade ao cantar ao lado de Majur os hits "Arco-Íris" e "Lua de Cristal". "Estou muito emocionada. É uma briga que eu tenho, uma luta pela comunidade LGBTQIA+. E ter a Majur do meu lado... Muita gente fala: Xuxa, você não é LGBTQIA+, por que você luta? Porque eu amo, tenho paixão, tenho respeito, tenho carinho", afirmou.

Xuxa usou um body metálico bem cavado e com ombreiras em uma homenagem clássica ao figurino dela dos anos 1980. Nos pés, ela usou botas, outra marca sua quando era apresentadora infantil.





Durante a apresentação, Xuxa teve também a companhia de paquitas e paquitos. Na plateia, Sasha também ficou emocionada ao ver a apresentação da mãe. "Estou muito orgulhosa", afirmou.





Junno Andrade, namorado de Xuxa, e Joao Figueiredo, genro da apresentadora, também estiveram presentes, assim como Doralice, cachorrinha de estimação da família.