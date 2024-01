Yasmin, Maycon e Giovanna se enfrentam no primeiro paredão do BBB 24

Está formado o primeiro paredão do BBB 24. Yasmin Brunet, Maycon Cosmer e Giovanna Lima foram os escolhidos por votação aberta dos outros brothers na noite de terça-feira (9).





Já era esperada a indicação de Yasmin, a condição de muito famosa e, portanto, visada, já era um indicativo que seria uma das escolhidas. Ela se saiu relativamente bem na Prova do Líder, com muita agilidade para cumprir o primeiro desafio de atravessar aquele canal cheio de gosma verde para se manter na prova. Desistiu alegando sentir muito frio.



O cozinheiro catarinense Maycon Cosmer foi inconveniente ao comentar sobre a prótese de Vinicius Rodrigues, atleta paralímpico de Maringá (PR) que participa do reality, e conquistou antipatias.





A propósito, notícias na imprensa dão conta de que Vinícius pode perder a Bolsa Atleta, concedida pelo Ministério do Esporte, por estar participando do reality, o que o desvincula das práticas esportivas no momento.







Já a nutricionista mineira Giovanna Lima faz parte daquelas surpresas de primeira hora, a sister entrou para o reality junto com a turma do Puxadinho no primeiro dia do BBB e já está entre os emparedados. Ela chorou por estar indicada.







