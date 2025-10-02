Pesquisar

Afro house e Samba

Zerão será palco do SoundKombi nesta sexta-feira

Redação Bonde com N.Com
02 out 2025 às 17:13

Foto: divulgação
O Zerão receberá nesta sexta-feira (3), a partir das 20h, uma fusão musical de afrohouse com samba, promovida diretamente pelo SoundKombiEletroBatukeDance. O projeto vai realizar o seu evento nas proximidades do anfiteatro, com a discotecagem comandada pelo idealizador do SoundKombi, Reinaldo “Mr. Rei” (DJ), acompanhada das brasilidades trazidas por Eduardo Batistela (baterista) e Jackson Cabelo (percussionista).


A Kombi que dá nome ao projeto se transforma em cabine de DJs, com som e luz acoplados ao veículo, permitindo que a discotecagem aconteça. “O projeto nasceu a partir do meu gosto por música eletrônica e da ideia de unir esse estilo musical a gêneros e músicas brasileiras. Com isso, a percussão e bateria são apresentadas ao mesmo tempo da discotecagem, unindo o afro house, samba, baião e outras variações da música brasileira”, explicou Mr. Rei.


De acordo com ele, o repertório é ensaiado, mas se molda conforme a recepção do público. “Nós planejamos e montamos nosso set, mas isso vai sendo adaptado a cada evento. Então, na sexta-feira levaremos o que ensaiamos sempre com afrohouse e brasilidades, mas também vamos mudando a partir dos pedidos da galera que estiver presente. Nossa apresentação é feita a partir das preferências do público”, relatou.


A noite também terá a participação de um grupo de Roller Dance, modalidade que combina dança e patinação. As integrantes irão improvisar movimentos livres e fluidos durante a discotecagem, trazendo ainda mais dinamismo à apresentação. O grupo será formado por alunas que participaram do Encontro Roller Dance Londrina, iniciativa apoiada pela Secretaria Municipal de Cultura (SMC).


Segundo a professora e responsável pelo grupo, Jaqueline Souza, a proposta é levar a essência do roller dance em sua forma mais autêntica. “Para sexta, vamos levar o espírito do roller dance em sua forma mais genuína, com o freestyle. Não teremos uma coreografia pronta, a ideia é justamente improvisar ao som da discotecagem da Kombi e deixar o público sentir a energia da cultura popular do roller dance”, destacou.


O SoundKombiEletroBatukeDance conta com patrocínio da Prefeitura de Londrina, por meio da SMC via Programa Municipal de Incentivo à Cultura (Promic).

Cultura Afro samba evento Cultura zerão
