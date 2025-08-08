Zona Norte de Londrina recebe Feira Flua Cultura pela 1ª vez neste sábado

Neste sábado (9), a Zona Norte de Londrina recebe pela primeira vez a Feira Flua Cultura, que vai ocupar a Praça Luiz de Sá, em frente da Igreja Santa Cruz e da Vila Norte Cultural. O evento começa às 16 horas vai até às 22 horas, com variada programação artística, expositores e diversas opções de bebidas e comidas.





Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade

Essa é a primeira vez do evento nessa região da cidade e se une às outras três edições realizadas desde maio, movimentando diversos pontos da cidade como a Funcart, a Concha Acústica e a Praça do Aeroporto, com um público estimado acumulado que já passa de 4,5 mil pessoas. Uma resposta muito positiva em uma primeira avaliação do Coletivo Flua Cultura, idealizador do projeto, à ideia de sempre oferecer aos frequentadores um momento especial em companhia da família ou amigos para descobrirem juntos, o leque de artesãos e artistas escolhidos com muita atenção pela curadoria para levarem para cada um dos espaços alternativos a produção dos próprios ateliês.





Publicidade

Como em todas as Feiras Flua Cultura, presença garantida de expositores que levarão para a Zona Norte produtos cuidadosamente escolhidos para deixarem saudade. São artigos para casa e decoração feitos à mão, brinquedos sustentáveis, roupas e acessórios, peças de brechó, biojoias, plantas ornamentais e peças de madeira de demolição, cosméticos naturais, bonecas de pano, pinturas, ilustrações e cerâmicas.





Publicidade

Entre as atrações artísticas, além do Circo de Bambu, participam a Escola de Dança Carol Aleixo e uma performance com o Hiber Circus. Na parte musical, outro ponto de muita atração de todas as Feiras Flua Cultura, show com a Tribo Percussão, comandado pelo percussionista e educador musical Luciano Baiano, com mais de 30 anos de atuação na cena da música afro-brasileira.





Publicidade

Fechando a programação musical, Guga e os Gamados, um projeto que mistura pérolas da música brasileira com clássicos do folk e rock internacionais, além de composições autorais. A cada passo, a Feira Flua se confirma como uma construção coletiva, feita com afeto, escuta, consistência e desejo de transformação. “A temporada de 2025 proporcionou momentos lindos e memórias vivas por onde passou e tudo indica que o que vem pela frente será ainda mais potente”, pontua o Coletivo Flua Cultura.

Publicidade

SERVIÇO:

Feira Flua Cultura na Zona Norte

Publicidade

Dia: 09 de agosto, das 16h às 22h.

Praça Luiz de Sá (R. Lino Sachetin, 498 - em frente à Igreja Santa Cruz e Norte Cultural).

Publicidade

PROGRAMAÇÃO

16h00 às 18h00 - Circo de Bambu com Primavera Jataí

18h00 - Apresentação da Escola de Dança Carol Aleixo

18h30 - Apresentação do Hiber Circus

19h00 - Show com Tribo Percussão

20h30 - Show com Guga e os Gamados





A “Feira Flua Cultura” é uma realização do Governo Federal por meio do Ministério da Cultura e da Fundação Cultura Artística de Londrina – FUNCART, com recursos da Política Nacional Aldir Blanc – PNAB, viabilizada pela Secretaria de Cultura de Londrina. Apoio: UEL FM.





BONDE NAS REDES SOCIAIS





Quer ficar por dentro de todas as notícias de Londrina, do Paraná e de todo o Brasil? Siga o nosso canal nas redes sociais e fique informado com as principais notícias do dia! Clique para ter acesso: Bonde no Telegram e Bonde no WhatsApp.





Quer mandar sugestões de pauta, dicas ou avisos ao Portal Bonde? Entre em contato pelo WhatsApp (43) 98458-1294.







