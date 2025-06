1º Pedal Jataizinho está com inscrições abertas

A Prefeitura de Jataizinho (Região Metropolitana de Londrina) está com inscrições abertas para o 1º Pedal Jataizinho, Desafio Serra Morena - Ciclorrota Pedala Paraná. O evento está marcado para o dia 13 de julho, com concentração a partir das 6h30 e largada às 8h, na Praça Frei Timóteo, Avenida Presidente Getúlio Vargas, no Centro. As inscrições estão abertas até o dia 5 de julho pelo bit.ly/45hItf0





O 1º Pedal Jataizinho conta com o apoio da Secretaria do Esporte do estado do Paraná, através do programa Pedala Paraná.

O percurso escolhido para o desafio é a Ciclorrota Pedala Paraná, na PR-443, que liga Jataizinho ao distrito de Serra Morena. Essa rota é amplamente reconhecida em toda a região Norte por esportistas e ciclistas devido à sua beleza cênica e aos desafios que oferece.