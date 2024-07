A seis jogos do fim da primeira fase, Londrina EC vê disputa pela classificação na Série C crescer

Faltando seis jogos para o término da primeira fase da Série C, a briga por uma vaga no G8 se acirra com o crescimento de equipes que começaram mal a competição. O Londrina permanece na sexta colocação e projeta conquistar mais 10 pontos para se classificar.





Apesar da derrota para o Athletic, o LEC vai fechar a 13ª rodada em sexto lugar, com 20 pontos. Graças às derrotas também de Tombense e Figueirense, que seguem em sétimo e oitavo lugares, com 19 e 18 pontos respectivamente, pelo menos até esta quarta-feira (17), quando o Ypiranga entra em campo para enfrentar o Ferroviário. O time gaúcho é o nono, com 16.

Com 18 pontos ainda em disputa, a Série C tem cinco equipes muito próximas da vaga na outra fase. Athletic (28), São Bernardo e Ferroviária (27), Volta Redonda (26) e Botafogo (25) abriram distância do segundo pelotão, que tem na ponta o Londrina, com 20.





O LEC fará três partidas no Café e outros três como visitantes nesta reta final. Em casa, joga contra o Caxias, no sábado (20), às 17h, Floresta e Náutico, na última rodada. Fora de casa, encara a Ferroviária, o Figueirense e o Remo.

A disputa pelas outras três vagas se tornou mais acirrada, em razão da melhora de equipes como Náutico, Remo, ABC e CSA. Após começarem mal a disputa, os tradicionais times do Norte e Nordeste reagiram, conseguiram vitórias em sequência e voltaram para a briga.





Remo, Náutico e ABC somam 16 pontos, enquanto o ABC tem 14. Outros times ainda podem entrar na disputa pela classificação como Floresta e Sampaio Corrêa, que somam 13 pontos.





