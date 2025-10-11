Pesquisar

Tubarão depende apenas de si

A única combinação que evita o acesso do Londrina à Série B

Matheus Camargo - Redação Folha
11 out 2025 às 09:52

Foto: Rafael Martins/LEC
O Londrina decide neste sábado (11), às 17h, no estádio VGD (Vitorino Gonçalves Dias), o seu retorno à Série B do Campeonato Brasileiro. O Tubarão garante o acesso se vencer, empatar ou até mesmo perder por um gol de diferença para o São Bernardo.


Para que o Londrina não suba, é necessária uma combinação de resultados: o São Bernardo teria que vencer no VGD por dois ou mais gols de diferença, e o Floresta precisaria derrotar o Caxias no estádio Centenário, em Caxias do Sul.

A favor do LEC, pesa o desempenho no VGD, já que desde a reabertura do estádio, o time ainda não perdeu. Foram 11 partidas, com quatro vitórias e sete empates, resultando em 57,6% de aproveitamento. Mesmo criticado pelo excesso de empates, um resultado desta natureza já basta para garantir o acesso.


Na atual Série C, o Londrina tem apenas uma derrota como mandante, e ela ocorreu no estádio do Café, diante do Náutico, por 2 a 0. Na ocasião, o técnico Roger Silva escalou uma equipe alternativa, em razão das más condições do gramado. O time tinha Gabriel Canela como titular, Eliel na ponta-esquerda e uma trinca de volantes com Zé Breno, João Tavares e Alison. Peças importantes como Lucas Marques e Iago Teles ficaram fora, e Cristiano, hoje um dos destaques, sequer fazia parte do elenco.

São Bernardo e Floresta

O time paulista até possui bom retrospecto fora de casa, com quatro vitórias como visitante na Série C. No entanto, apenas uma delas foi por um placar que hoje eliminaria o Londrina: 2 a 0 sobre o Ypiranga, ainda na primeira fase, no dia 20 de julho. As outras vitórias longe do ABC foram todas por 1 a 0.


A outra parte da combinação envolve o Floresta vencer o Caxias no Centenário. O time cearense, porém, não tem um desempenho de destaque fora de casa. Na primeira fase, somou apenas uma vitória como visitante, sobre o Botafogo-PB, em João Pessoa, ainda na 5ª rodada. Depois disso, ficou mais de quatro meses sem vencer longe de casa, até bater o próprio São Bernardo por 1 a 0, já no quadrangular. No total, o Floresta disputou 12 jogos fora de Horizonte (CE), com duas vitórias, cinco empates e cinco derrotas, aproveitamento de 30,6%.

Portanto, somente uma vez o São Bernardo venceu na Série C pelo placar “proibido” para o LEC, enquanto o Floresta possui apenas duas vitórias como visitante em toda a competição.


LEC jogo do lec londrina esporte clube Tubarão Série B
