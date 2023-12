Abel critica sujeira após shows de Taylor Swift e exige troca de gramado do Palmeiras

Abel fica? O que jogadores do Palmeiras falaram após vitória contra o Flu O lateral direito Mayke e o meio-campista Zé Rafael não souberam dizer se o técnico Abel Ferreira seguirá, ou não, no Palmeiras na próxima temporada.



"A gente já está em dezembro, são os últimos jogos. Nosso campo também é um pouco mais pesado que o normal, principalmente quando tem alguns shows —o que acaba dificultando um pouco mais", falou Zé.

"Não é minha especialidade, mas sou chato, exigente. Queremos melhoras as condições do futebol brasileiro. E urge ter descanso suficiente, mínimo de três dias. E qualidade do gramado. Independentemente se é sintético. Esse gramado, se top, é bom. O Palmeiras não consegue ter natural por causa dos shows, entendo a receita. Sou treinador e entendo do fenômeno do futebol, business. Não dá para ter grama natural, e eu prefiro, mas não dá. Mas não podemos ter gramado cheio. Vejam a quantidade de coisinhas do espetáculo da Taylor Swift, bebidas que caíram. Teve nesta domingo (03), mas teve da Taylor. Se o gramado teve 10 anos de garantia, acho que na Holanda, que jogam de 15 em 15, sem poluição em São Paulo, shows e jogos de São Paulo. Equipe B, outros jogos. Não há garantia de 10 anos. O gramado está ruim, não tem como mais jogar. Se jogar, vai haver lesões. Eu avisei".



O que o Palmeiras precisa fazer para ser campeão brasileiro pela 12ª vez O Palmeiras bateu o Fluminense dentro do Allianz Parque e ficou ainda mais perto de garantir o seu 12° título do Campeonato Brasileiro.