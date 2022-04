Adilson Batista: "Tivemos posse, controle e oportunidades"

O técnico Adilson Batista elogiou a atuação do Londrina na estreia da série B. Na manhã deste domingo (10), o Tubarão fez 2 a 0 no Náutico, em partida disputa no estádio do Café.



O treinador reconheceu o início ruim da equipe, mas ressaltou a melhorar do time no decorrer do jogo e o controle da partida. "Quero enaltecer e agradecer a dedicação e o empenho dos jogadores. Muitas coisas foram feitas nestas três semanas e eles entenderam. Tivemos 10 minutos ruins, de ansiedade e que me preocuparam. Mas nos recuperamos e tive posse, controle e oportunidades", frisou o comandante alviceleste.



Adilson Batista promoveu as estreias do goleiro Victor Souza, do centroavante Gabriel Santos e do zagueiro nigeriano Samuel Oti, de 20 anos. "O Victor esteve seguro, tranquilo e até pela sua experiência passou confiança. O Samuel ainda tem muito a evoluir, mas tem um condição física excepcional e dentro daquilo que programamos ele cumpriu bem a função", comentou.







