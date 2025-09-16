ADR Unopar é vice-campeã da Copa Brasil de Conjuntos de Ginástica Rítmica

Entre os dias 9 e 14 de setembro, a equipe infantil de Ginástica Rítmica da ADR Unopar participou da Copa Brasil Loterias Caixa de Conjunto de Ginástica Rítmica, realizada no Ginásio Municipal Nélio Dias, em Natal (RN). O torneio reuniu clubes filiados à Confederação Brasileira de Ginástica (CBG) e contou com equipes das categorias infantil e adulta.





A ADR Unopar competiu apenas na categoria infantil. O conjunto londrinense, formado pelas ginastas Alicia Fonzar, Alicia Maria Macetto, Maria Eduarda Brustolin, Pietra Sanches Silva, Tatiana Bertola e Thalia Natalino, sob comando da treinadora Haniely Leão, conquistou o 2º lugar nacional. Essa foi a primeira participação da equipe na categoria infantil, embora a ADR Unopar já tenha disputado outros torneios em diferentes categorias nos anos anteriores. O torneio marcou também a estreia da equipe nas competições de 2025.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade





Estreia na temporada





Haniely Leão comentou sobre a participação e os desafios da preparação. “Foi a estreia da equipe nesta temporada e nossa participação nesse campeonato foi positiva. Já podemos ver o que pode ser melhorado para os próximos torneios e trabalhar nisso. O maior desafio nessa preparação é elas conciliarem a rotina, que inclui estudos e treinos, quatro horas e meia por dia. Mesmo sendo muito jovens, grande parte já tem experiência em competições nacionais, estaduais e até sul-americanas”, contou.

Publicidade





Coreografia e desempenho





A apresentação da equipe utilizou músicas do musical francês O Fantasma da Ópera. “Apostamos em uma música mais intensa, que se encaixou bem com a equipe e permitiu que elas demonstrassem emoção”, destacou Leão. “Essa medalha mostra que estamos no caminho certo, fruto do esforço diário da equipe multidisciplinar da ADR Unopar, junto com os pais. Esses resultados inspiram outras crianças e fortalecem a modalidade, mostrando que é possível alcançar resultados desde cedo, com dedicação e responsabilidade”, acrescentou.

Publicidade





Talita Macetto, mãe da atleta Alicia Maria, falou sobre a dedicação da filha e a preparação da equipe. “Os treinos são todos os dias, de segunda a sexta-feira, mas ela sempre está animada e feliz, porque está fazendo o que gosta. A preparação para a Copa Brasil foi muito intensa, porque todas as meninas se esforçaram com foco e resiliência. Aqui em casa, às vezes sou eu que penso que vou motivar a Alicia, mas na verdade ela me motiva. É muito bonito ver uma menina de 12 anos já com esse foco e perspectiva de vida”, pontuou.





Já a coordenadora da ADR Unopar, Luciane Oliveira, comentou sobre o significado do vice-campeonato. “Estamos extremamente satisfeitas com o resultado das meninas. Acreditamos que elas têm chance de vencer a seletiva nacional, que ocorre ainda neste mês, e representar o Brasil no Campeonato Sul-Americano na Argentina. Elas têm chance de ser campeãs da seletiva, mas seguimos passo a passo, focadas no desenvolvimento do grupo”, disse.

Publicidade





Já o próximo compromisso oficial da equipe será o Campeonato Brasileiro Individual, categoria Pré-Infantil, que será realizado de 29 de setembro a 5 de outubro, no Ginásio de Esportes Moringão, em Londrina.





A conquista da ADR Unopar integra o histórico da ginástica rítmica em Londrina, que já formou atletas em diferentes categorias e mantém presença em competições nacionais. O projeto da ADR Unopar é mantido com o patrocínio da Prefeitura de Londrina, por meio do Fundo Especial de Incentivo a Projetos Esportivos (Feipe), gerido pela Fundação de Esportes de Londrina (FEL).

Publicidade



