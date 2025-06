Adversário do LEC abre treino à torcida antes de viagem

O Figueirense tenta um combustível a mais para o jogo de domingo (15) contra o Londrina e vai realizar, nesta quinta-feira (12), um treino aberto para os torcedores no estádio Orlando Scarpelli, em Florianópolis, a partir das 14h30. A data marca o aniversário de 104 anos do clube.





Será o último trabalho da equipe da capital catarinense antes da viagem para Londrina, onde enfrenta o time alviceleste pela 9ª rodada da Série C do Campeonato Brasileiro em jogo que vai marcar a estreia do técnico Roger Silva no Tubarão.

O Figueirense promete acesso gratuito a todos os torcedores e vai promover sorteios de prêmios aos sócios-torcedores que comparecerem ao treino para incentivarem a equipe antes da partida no VGD.





Vale destacar que o Londrina enfrenta o Figueirense no melhor momento da equipe adversária na Série C. Ocupante da parte debaixo da tabela, o time catarinense não perde há quatro jogos, justamente desde que Pintado assumiu o comando técnico. Desde então, foram dois empates fora de casa, com Itabaiana e Guarani, e duas vitórias no Scarpelli, sobre Ituano e Botafogo-PB. A equipe deixou a zona de rebaixamento e agora ocupa a 14ª colocação com nove pontos.