Adversários do Londrina EC: como chegam ao quadrangular

Líder na primeira fase, o Caxias somou 37 pontos, mas não vence há três rodadas, situação semelhante à do São Bernardo, quinto colocado com 30 pontos, e que também acumula três jogos sem vitória. O time paulista, inclusive, será o primeiro adversário do LEC no quadrangular, no próximo sábado (6), às 19h30. Já o Floresta, último a garantir a classificação com 27 pontos, venceu na rodada final, mas vinha de duas derrotas consecutivas.

“São Bernardo é uma equipe que compete muito, com jogadores como Felipe (Azevedo) e Rodolfo, que são boas referências. Temos que estar atentos. O Caxias, como líder da competição, merece nosso respeito. Apesar de não ter ido bem nos últimos três ou quatro jogos, o Floresta, quatro rodadas atrás, parecia classificado. Teve um tropeço ou outro, mas se reergueu e está aí. É manter os pés no chão e jogar tudo agora”, analisou Roger Silva sobre os adversários.





Caxias

O Caxias aparece como o principal obstáculo do Londrina no grupo, por conta da campanha sólida na primeira fase. Foram 12 vitórias em 19 jogos, com apenas um empate e seis derrotas. É a equipe que mais venceu e menos empatou na Série C, além de ter o segundo melhor ataque da competição, com 26 gols, atrás apenas do próprio Londrina, dono do setor ofensivo mais positivo, com 27.





O time gaúcho chegou a emplacar uma sequência impressionante entre a 8ª e a 16ª rodada: em nove partidas, conquistou oito vitórias e sofreu apenas uma derrota, o que garantiu a liderança antecipada. No entanto, após a arrancada, vieram os tropeços, incluindo a única derrota como mandante, diante do Brusque, por 1 a 0, e o revés por 3 a 0 para o Maringá na última rodada, quando atuou com praticamente todos seus titulares.

Individualmente, os destaques da equipe são os atacantes de beirada Calyson e Iago, com quatro e cinco gols, respectivamente, mas ambos em queda de rendimento nas últimas rodadas. Para o quadrangular, o Caxias realizou contratações. Chegaram ao time comandado pelo técnico Júnior Rocha o zagueiro Gustavo Henrique, o volante Tauã e o atacante Igor Torres, todos da Portuguesa.





Bernô

O São Bernardo, por sua vez, fez uma campanha marcada pela irregularidade. A equipe chegou a ficar fora da zona de classificação até a metade da primeira fase, mas embalou entre a 9ª e a 16ª rodada, quando ficou oito jogos invicta, com cinco vitórias e três empates, e encaminhou sua vaga. Porém, quando poderia brigar para entrar no G4 e decidir um possível acesso em casa, o time paulista travou na reta final: perdeu por 3 a 0 para o Figueirense em casa, empatou com o Náutico como mandante e foi derrotado pelo Floresta por 2 a 0 fora de casa.

Dois nomes conhecidos do elenco são os veteranos atacantes Rodolfo, autor de quatro gols na competição, e Felipe Azevedo, que já disputou a Série A do Brasileiro por Ceará e América-MG. O time do técnico Ricardo Catalá não contratou visando o quadrangular.





Floresta

Foto: Miguel Cortez / Federação Cearense de Futebol









Já o Floresta pode ser considerado a grande surpresa da primeira fase da Série C. A equipe alcançou uma classificação pouco esperada no início do torneio, mas construída rodada a rodada. Em casa, no estádio Domingão, em Horizonte, perdeu apenas uma vez, justamente para o Londrina, por 2 a 0, e desde então, transformou o mando em trunfo para confirmar a vaga.





Na 16ª rodada, os cearenses venceram o Tombense por 1 a 0 e pareciam ter a classificação encaminhada, mas derrotas seguidas para Confiança e Figueirense, fora de casa, colocaram o time novamente em risco. A reação veio apenas na rodada decisiva, com vitória sobre o São Bernardo, que selou o retorno ao G4.





Entre os destaques do elenco estão o lateral Mateus Ludke e o meia Gustavo Xuxa, camisa 10 da equipe, que neste ano disputou o Campeonato Paranaense pelo Paraná Clube. Não foram anunciadas novas contratações para reforçar o plantel do treinador Leston Júnior.





Confira abaixo o calendário dos próximos jogos:







