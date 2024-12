Agora com a camisa 9, Pablo ganha nova chance para deslanchar no Londrina EC

O atacante Pablo foi um dos destaques do Londrina na vitória por 2 a 0 sobre o Maringá. O jogador voltou a ser escalado como centroavante e, apesar de não ter feito gol, teve participação muito importante na primeira partida preparatória visando 2025.





Depois de um 2024 de altos e baixos, onde sofreu também com uma lesão séria no tornozelo, Pablo inicia a preparação para a próxima temporada com a confiança do técnico Claudinei Oliveira, que vê muito potencial no jovem jogador para ser o camisa 9 alviceleste.

"O Pablo é um fenômeno, saiu de campo exausto de tanto que correu. Ele também tem potencial para jogar de extrema, um pouco mais atrás, mas ele finaliza muito bem. Falei para ele que se ele se conscientizar e jogar próximo da área, ele tem potencial para fazer 20, 30 gols na temporada", frisou Claudinei Oliveira.





No amistoso em Alvorada do Sul, Pablo jogou centralizado ao lado de Henrique e Iago Teles e com Gustavo França atuando como armador. Os quatro são remanescentes da última Série C.

"Ele é um jogador que tem muita imposição física, disputa bem a bola aérea, tem bom tempo de bola. Temos uma formatação com Henrique e Iago (Teles) e que talvez se ele disputar a posição pelos lados fique no banco, não jogue tanto. Com dedicação, ele tem tudo para o ser o nosso 9 e acredito que do meio para frente com Pablo, Henrique, Iago e França há bom entrosamento e estamos muito fortes", apontou.





Aos 21 anos, Pablo vai para a sua terceira temporada no LEC. O atacante chegou ao clube em 2023 para atuar na equipe sub-20. Estreou pelo profissional no final daquele ano nos últimos jogos da Série B. Em 2024, jogou como centroavante, como atacante de lado e até como camisa 10. Foi titular em várias partidas, mas perdeu espaço na Série C.





Londrinense e com a família residindo em Londrina, Pablo foi um dos 16 sobreviventes do incêndio no Ninho do Urubu, que vitimou 10 atletas da base do Flamengo, em 2019. O jogador conseguiu escapar da tragédia saindo pela grade da janela do quarto. Depois de deixar o Flamengo, jogou na base do Palmeiras e do Atlético-MG.





