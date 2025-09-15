Agressão a jogadores e tiros de bala de borracha marcam jogo do Londrina EC

O empate sem gols entre Londrina e Floresta-CE, no último domingo (14), no estádio VGD (Vitorino Gonçalves Dias), pela 2ª rodada do quadrangular final da Série C do Campeonato Brasileiro, foi marcado por um episódio grave de violência nos arredores do vestiário da equipe alviceleste, na avenida Jorge Casoni.



A partida, que manteve o Londrina na liderança do Grupo B mesmo com dois pontos, terminou com cenas de confusão envolvendo torcedores, jogadores, membros da comissão técnica e a Polícia Militar. Cerca de 30 minutos após o apito final, supostos membros da torcida organizada Falange Azul tentaram invadir a área de acesso ao vestiário alviceleste. Durante o tumulto, o volante Alison foi agredido fisicamente.



Segundo relatos, o preparador físico Guilherme Strass, ao tentar conter a situação e evitar que o atleta saísse, acabou sendo atingido por tiros de bala de borracha disparados por agentes da Polícia Militar, que estariam tentando conter a confusão. Outros dois profissionais do clube, um membro da comissão técnica e um jogador, também foram atingidos nas costas e nas pernas. Dois possíveis envolvidos já teriam sido identificados com base em relatos no local. Até o momento, não houve prisões. Será aberto de um inquérito para apurar não apenas a conduta dos envolvidos no tumulto, mas também para verificar se a atuação dos policiais seguiu os protocolos operacionais estabelecidos.





A localização da torcida organizada no estádio, próxima à saída dos jogadores, deve ser algo questionado pelas autoridades de segurança nos próximos dias. A Polícia avalia propor medidas conjuntas com o clube e a própria torcida organizada para identificar e afastar indivíduos que, disfarçados de torcedores, participaram das ações violentas. A diretoria do Londrina Esporte Clube ainda não se pronunciou oficialmente sobre os desdobramentos do episódio. O caso segue em apuração.

O próximo compromisso do LEC está marcado para sábado (20), às 19h30, novamente no VGD, contra o Caxias-RS, pela 3ª rodada do quadrangular decisivo da Série C.





