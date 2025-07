Al Hilal é o primeiro clube asiático a derrotar europeu

São Paulo - A vitória do Al Hilal sobre o Manchester City foi a primeira da história de um time da Ásia sobre uma equipe europeia em competições oficiais. O time saudita fez 4 a 3 em cima do inglês, na prorrogação, e se classificou para as quartas de final do Super Mundial de Clubes da Fifa.





Até nesta segunda-feira (30), eram 20 confrontos, com 18 vitórias europeias e apenas dois empates - estes dois empates já haviam sido do Al Hilal contra Real Madrid e RB Salzburg no próprio Mundial.





O Al Hilal é o maior campeão asiático e também o maior campeão da Arábia Saudita, é o time mais popular do país. Desde o surgimento da Liga Saudita, nos anos 70, vários técnicos brasileiros passaram pelo clube, sendo Zagallo o mais famoso deles, campeão por lá em 1979 - com direito a Rivellino jogando pelo clube.

Passaram pelo Hilal Paulo Amaral, Rubens Minelli, Valdir Espinosa, Candinho, Joel Santana, Sebastião Lazaroni, Nelsinho Baptista, Toninho Cerezo, Péricles Chamusca, entre outros - o último foi Rogério Micale, em 2021.





O clube participa de um Mundial da Fifa pela quarta vez. Em 2019, ganhou do Espérance, da Tunísia, e perdeu a semifinal para o Flamengo de Jorge Jesus (3 a 1). Em 2022, ganhou do Al-Jazira, dos Emirados Árabes, e perdeu por 1 a 0 a semifinal contra o Chelsea. Em 2023, chegou pela primeira vez à final.

Depois de bater nos pênaltis o Wydad Casablanca, do Marrocos, o Al Hilal entrou como franco atirador e acabou o batendo o Flamengo por 3 a 2 na semifinal. Na época, o Hilal era treinado pelo argentino Ramón Díaz, ex-Corinthians, e mandou a campo apenas três jogadores que estão nesta terça-feira (01) no Mundial. Já o Flamengo era treinado por Vítor Pereira. Na decisão do título, o Al Hilal perderia por 5 a 3 para o Real Madrid.





O terceiro jogo da história entre Al Hilal e um brasileiro será na sexta-feira, quando os sauditas enfrentarão o Fluminense, em Orlando.

