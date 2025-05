Alison e Iago Teles lamentam "gol besta" no empate do Londrina

O Londrina empatou por 1 a 1 com o ABC no sábado (24), no estádio Vitorino Gonçalves Dias (VGD), e o resultado ainda repercute, já que foi o terceiro empate consecutivo como mandante no Campeonato Brasileiro da Série C.





Os jogadores que atuaram contra o time potiguar lamentaram o resultado final, já que o LEC não consegue vencer no VGD. Desde o início da competição, a equipe venceu o Ypiranga-RS, no dia 14 de abril, na estreia, e depois empatou, consecutivamente, com Maringá, Tombense e agora com o ABC.

"Resultado que a gente não esperava. Mais uma vez, a torcida compareceu, nos apoiou. Queríamos a vitória, era muito importante para a gente”, lamentou Alison. “Vamos trabalhar para recuperar os pontos perdidos em casa, fora”, seguiu o volante, citando o duelo do próximo sábado (31) contra o Caxias, às 19h30, no estádio Centenário.





“Muito triste com o resultado. Jogamos o jogo inteiro para ganhar, fomos para cima, mas tomamos um gol besta no início do segundo tempo, o que nos prejudicou. Comandamos o segundo tempo inteiro”, pontuou Iago Teles, autor do gol do Londrina na partida. O camisa 11 citou o gol sofrido no início da etapa final, quando Elzo espalmou para cima e a bola caiu dentro da meta do Tubarão.





