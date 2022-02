Alpine apresenta carro para a temporada 2022 da Fórmula 1

A Alpine apresentou, nesta segunda-feira (21), o carro para a nova temporada da Fórmula 1, que começa no mês que vem. Em evento, a montadora francesa mostrou o modelo que será utilizado por Esteban Ocon e pelo bicampeão da categoria, Fernando Alonso.

O novo equipamento é nomeado A522 e é predominantemente azul, com detalhes em rosa.

"Estou otimista, confiante, acho que a equipe fez um bom trabalho com o carro e estamos prontos", afirmou Alonso durante o evento.





"O nome Alpine pertence à Fórmula 1. Paixão, inovação e excelência são valores que se alinham perfeitamente com a nossa visão para a marca", acrescentou o CEO da Renault Group, Luca de Meo.





A Alpine, a 5ª colocada no campeonato de construtores do ano passado -atrás da Mercedes, Red Bull, Ferrari e McLaren-, optou por manter sua dupla de pilotos, que fez 155 pontos na edição 2021.

A temporada da F-1 em 2022 começa no dia 20 de março, com o GP de Sakhir, no Bahrein. Antes, os pilotos passam por duas sessões de pré-temporada. A primeira delas em Barcelona, entre 23 e 25 de fevereiro.