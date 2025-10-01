Ancelotti anuncia lista de convocados com apenas dois 'brasileiros'

O técnico Carlo Ancelotti divulgou, nesta quarta-feira (1), a lista de convocados da seleção brasileira para os dois primeiros amistosos de preparação visando a Copa do Mundo de 2026. O Brasil enfrenta a Coreia do Sul, em Seul, no dia 10 de outubro, às 8h (de Brasília), e o Japão, em Tóquio, no dia 14, às 7h30 (de Brasília).

A convocação chama atenção pelo número reduzido de jogadores que atuam no país: apenas dois nomes, o goleiro Hugo Souza, do Corinthians, e o zagueiro Fabrício Bruno, do Cruzeiro. A maioria atua na Europa, escolha justificada por Ancelotti.

“Optamos por privilegiar os atletas que jogam no continente europeu, porque viajam menos do que os que estão no Brasil e também pela questão do fuso horário. É uma oportunidade, ainda que não seja a lista definitiva. Muitos desses jogadores certamente estarão na Copa do Mundo, mas precisamos considerar também as lesões que tivemos nos últimos dias. É uma chance para todos demonstrarem suas qualidades”, afirmou o treinador.





A ausência mais sentida é a do goleiro Alisson, titular absoluto da Seleção, que se recupera de lesão. Ancelotti confirmou que a ideia é dar rodagem aos outros nomes da posição, começando por Ederson, que enfrentará a Coreia do Sul. Hugo Souza terá a oportunidade de atuar diante do Japão.

“No primeiro jogo, Ederson retorna. É um goleiro muito importante para nós, um grande jogador. No segundo, se tudo estiver bem, Hugo será o titular. Queremos vê-lo em ação com a camisa da seleção, que é sempre especial e exige muito. Temos total confiança em todos os goleiros convocados, e acreditamos que vão responder bem em campo”, indicou o treinador, que elogiou a qualidade de Hugo e negou que sua convocação seja apenas por ser um bom pegador de pênaltis.





“A opção da comissão técnica não é só por ser bom nos pênaltis, é por ser bom goleiro, ter personalidade e caráter, trabalhar bem e defender. A primeira coisa que eu gosto, e o Taffarel (preparador de goleiros) também concorda, é que o goleiro saiba defender com as mãos, antes de jogar bem com os pés. Vejo muitos goleiros que fazem assistências, mas muitas vezes essas assistências acabam indo para o time rival. O melhor é defender com a mão”, brincou o treinador.



O Brasil vai para os dois amistosos após encerrar sua participação nas Eliminatórias na quinta colocação, com 28 pontos somados. Nos dois últimos jogos, a equipe nacional venceu o Chile, por 3 a 0, e perdeu para a Bolívia, por 1 a 0.







Convocação da seleção brasileira:

Goleiros

Bento (Al Nassr)

Ederson (Fenerbahçe)

Hugo Souza (Corinthians)





Defensores

Caio Henrique (Monaco)

Carlos Augusto (Inter de Milão)

Douglas Santos (Zenit)

Éder Militão (Real Madrid)

Fabrício Bruno (Cruzeiro)

Gabriel Magalhães (Arsenal)

Lucas Beraldo (PSG)

Vanderson (Monaco)

Wesley (Roma)





Meio-campistas

André (Wolverhampton)

Bruno Guimarães (Newcastle)

Casemiro (Manchester United)

João Gomes (Wolverhampton)

Joelinton (Newcastle)

Lucas Paquetá (West Ham)





Atacantes

Estêvão (Chelsea)

Gabriel Martinelli (Arsenal)

Igor Jesus (Nottingham Forest)

Luiz Henrique (Zenit)

Matheus Cunha (Manchester United)

Richarlison (Tottenham)

Rodrygo (Real Madrid)

Vinícius Júnior (Real Madrid)





