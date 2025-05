Apesar de tropeço, Londrina EC fecha rodada sem perder posições

O Campeonato Brasileiro da Série C segue equilibrado e a rodada do fim de semana provou o nível semelhante das equipes da competição. Isso porque mesmo com o empate em casa com o ABC, 14º colocado na classificação, o Londrina não perdeu uma posição sequer.





Com os tropeços de Caxias, Ituano, Maringá e São Bernardo, o Tubarão se manteve na terceira colocação, a mesma que estava antes da abertura da 7ª rodada. A única troca na tabela foi na segunda colocação, já que o Brusque venceu e assumiu a vice-liderança.

"A pontuação é segura, o percentual de aproveitamento é bom. Queremos ganhar em casa, mas não tem essa sangria desatada toda, não. É só olhar os adversários que enfrentamos em casa”, destacou Claudinei Oliveira sobre os 13 pontos que o LEC tem na Série C. O Londrina tem 61% de aproveitamento na competição nacional.





“O adversário fora de casa que não vencemos foi o São Bernardo, que sempre se classifica (para o quadrangular final), e ainda assim trouxemos um ponto. Não pegamos nenhum adversário sem tradição, que consideremos tranquilo, e não vencemos. Nós não vencemos times bons, que vão brigar pelo acesso”, seguiu o comandante alviceleste. O Tubarão bateu Floresta e Confiança como visitante, além do Ypiranga-RS, como mandante. Foram ainda quatro empates: com o São Bernardo, fora, e com Maringá, Tombense e ABC, em casa.





“Vamos enfrentar um grande adversário, que é o Caxias, e vamos tentar buscar os três pontos", concluiu o técnico do Londrina, citando o adversário do próximo sábado (31), pela 8ª rodada. O jogo será no estádio Centenário, em Caxias do Sul, às 19h30.





