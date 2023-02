Após anunciar saída do LEC, Edinho afirma que permanece e que não vai desistir

O técnico Edinho anunciou, na manhã desta sexta-feira (3), que iria deixar de comandar o LEC (Londrina Esporte Clube). O pronunciamento ocorreu após o time empatar por 1 a 1 com o lanterna Rio Branco no estádio do café, na noite de quinta-feira (2).





Na publicação, Edinho escreveu: "[...] Infelizmente, não vou continuar pra estar presente na colheita desses frutos, mas tenho a certeza do valor da minha contribuição para o processo que idealizei e implementei no dia-dia! Muito obrigado a todos, mais uma vez!".

Contudo, ainda na manhã de sexta, o técnico se pronunciou novamente, mas, dessa vez, afirmando que permanece no clube e que não vai desistir. "Após reunião com a diretoria, continuo no processo e sigo no comando técnico do nosso Tubarão. Nunca desisti de nada na minha vida e não vai ser agora a primeira vez˜, escreveu.