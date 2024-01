Após boa estreia, Londrina EC busca evolução para enfrentar o Cianorte

Depois de segurar o favorito Operário e conquistar um ponto importante na estreia do Paranaense, o Londrina espera evoluir para o confronto deste domingo (21) contra o Cianorte, no estádio Albino Turbay, às 16h.





O Tubarão busca a sua primeira vitória no Estadual, enquanto o Leão do Vale é um dos líderes do campeonato com três pontos.



Publicidade

Publicidade





O técnico Emerson Ávila reconheceu a necessidade do time evoluir nos aspectos táticos e físicos, mas ressaltou a entrega e disposição da equipe na primeira partida.





"O resultado foi bom e conseguimos um ponto importante para a sequência da competição. Os atletas foram muito competentes e inteligentes dentro da ideia que buscamos para o jogo porque sabíamos que seríamos muito mais atacados do que iríamos ficar com a bola", frisou o treinador.

Publicidade





Ávila teve apenas duas sessões de treinamento para a partida de domingo e, por isso, não deve promover mudanças significativas na escalação. O técnico afirmou que o jogo em Ponta Grossa, disputado com chuva, foi muito desgastante e que vai analisar a condição física dos atletas para definir o time.





"Eu gosto muito do aspecto coletivo. Eu gosto de ter os 11 definidos e gosto que os outros saibam quem são os titulares, mas entendam também que eles podem ser os próximos a jogarem e, por isso, têm que brigar por uma vaga", comentou.

Publicidade





"Sabemos que teremos mais um jogo muito difícil e que o Cianorte é muito forte em casa. Vamos escolher os atletas que estiverem melhores preparados fisicamente para que possamos fazer mais um bom jogo e sejamos eficientes."





Apesar de satisfeito com o resultado na estreia, o treinador cobrou evolução da equipe. "Sabemos que podemos fazer mais, fizemos muito pouco. Temos que pensar para frente, o campeonato é difícil e acredito que jogo após jogo o time vai conseguir ter rendimento melhor", apontou.





Leia a reportagem completa na FOLHA DE LONDRINA: