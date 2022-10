Após cinco rodadas, Londrina EC vence CSA fora de casa

O Londrina se reabilitou na Série B e voltou a vencer após mais de um mês ao ganhar do CSA por 1 a 0, na noite de sexta-feira (14), em Maceió. O Tubarão quebrou jejum de cinco jogos sem vitória - a última havia sido no dia 10 de setembro contra a Chapecoense -, e subiu temporariamente para o oitavo lugar, com 50 pontos.





Faltando três jogos para encerrar a sua participação no Brasileiro, o LEC segue atrás do objetivo traçado pelo técnico Adilson Batista de buscar a melhor posição até o fim da competição, de preferência a quinta posição. O Alviceleste volta a campo na sexta-feira (21), diante do Sport, no estádio do Café. Já o CSA segue na zona do rebaixamento com apenas 36 pontos.



O CSA teve dois gols anulados e no lance seguinte o lateral Jonathan do CSA foi quem abriu o placar para o Londrina, aos 12 minutos. Após cruzamento de Caprini, Gegê subiu dentro da área e Jonathan acabou marcando contra de cabeça no canto esquerdo.







Saiba como foi a partida na reportagem da FOLHA DE LONDRINA









EM MACEIÓ

CSA 0

Marcelo Carné; Jonathan (Lucas Marques), Guilherme Paraíba, Lucão e Diego Renan. Geovani, Gabriel e Lucas Lourenço (Lourenço). Osvaldo (John Mercado), Rogério (Bruno Mezenga) e Elton (Yann Rolim). Técnico (Auxiliar): Fernando Alves



LONDRINA 1

Matheus Albino; Samuel Santos (Jeferson), Saimon, Vilar e Alan Ruschel. João Paulo, Mandaca (Emerson Souza), Mossoró (Peu) (Gabriel Santos) e Gegê. Caprini e Douglas Coutinho (Matheus Lucas). Técnico: Adilson Batista

Árbitro: Paulo Cesar Zanovelli da Silva (MG)