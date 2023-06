Após demitir Adilson Batista, Botafogo já tem novo treinador

O técnico Adilson Batista foi demitido do comando do Botafogo (SP) após a derrota no sábado (24) por 3 a 0 para o Vila Nova, em Ribeirão Preto, pela 13ª rodada da Série B.





O ex-técnico do Londrina, que havia sido contratado durante o Campeonato Paulista, deixa a equipe na 11ª colocação, com 18 pontos.

Publicidade





Com a saída de Adilson Batista, já são 15 trocas de comando no Brasileiro em 13 rodadas. O Botafogo agiu rápido e anunciou Marcelo Chamusca, que começou a Série B no Tombense, como o seu novo técnico. O time de Ribeirão Preto volta a campo nesta terça-feira (27) para enfrentar o líder Novorizontino, fora de casa.





Leia a reportagem completa na FOLHA DE LONDRINA: