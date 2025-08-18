Após derrota para o Vasco, técnico se despede do Santos, que mira Tite e Sampaoli

O técnico Cléber Xavier se despediu do Santos com uma mensagem publicada em suas redes sociais. Ex-auxiliar de Tite, ele destacou a grandeza do clube, que o desligou do cargo no domingo (17), ainda no vestiário do Morumbis, após a goleada por 6 a 0 sofrida diante do Vasco.





“Obrigado, Santos, pela oportunidade de ter trabalhado em um clube com tanta história e tradição. Ficam meu respeito e gratidão aos atletas, à comissão técnica, à diretoria, aos funcionários e à torcida santista”, escreveu Cléber.

A saída abriu espaço para especulações sobre o futuro técnico do Peixe. Segundo o UOL, um dos nomes procurados pela diretoria é justamente Tite. O fato de Matheus Bacci, filho do ex-treinador da seleção brasileira, ter sido mantido na comissão técnica mesmo após a demissão de Cléber é interpretado como um sinal de que o clube tenta viabilizar a contratação. Vale lembrar que, em abril, Tite chegou a aceitar uma proposta do Corinthians, mas voltou atrás poucos dias depois para cuidar de questões relacionadas à saúde mental.





Outro nome forte dentro do clube é o de Jorge Sampaoli. Ex-técnico da seleção argentina, ele comandou o Santos em 2019 e levou a equipe ao vice-campeonato brasileiro. Sua primeira passagem deixou boa impressão e faz com que seja o preferido de parte da torcida. No início deste ano, no entanto, a relação esfriou após uma declaração do então CEO Pedro Martins, que afirmou não entregar “a chave do CT” para nenhum técnico. Com a saída do dirigente, a reaproximação passou a ser vista como possível.





Juan Pablo Vojvoda, que deixou o Fortaleza recentemente, e Ramón Díaz, ex-Corinthians, que está no Olímpia-PAR, também foram ventilados. O primeiro está em período de descanso e não deve assumir um novo clube em 2025, já o segundo optou por seguir em sua atual equipe.