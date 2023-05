Após escapar de conflito no Sudão, fisioterapeuta retorna ao Londrina EC

O fisioterapeuta Joílson Amorim está de volta ao Londrina. O profissional retornou esta semana ao departamento de futebol profissional do clube após conseguir escapar do conflito armado que assola o Sudão, país localizado no Norte de África.







Amorim era um dos nove brasileiros que trabalhavam no Al-Merreikh, um dos clubes mais tradicionais da capital Cartum. Eram quatro jogadores e cinco membros da comissão técnica.

Com a guerra civil entre paramilitares e forças do governo, todas as competições foram paralisadas e o país enfrenta escassez de água, energia, combustível e alimentos. Mais de 500 mortes já foram registradas nos confrontos.







Após mais de uma semana isolados em um hotel e em um apartamento, os brasileiros conseguiram deixar o país após uma viagem de mais de 40 horas de ônibus pelo deserto até a fronteira com o Egito.







